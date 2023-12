Tidal otpušta 10 odsto zaposlenih

Oko 40 ljudi iz više odeljenja će dobiti otkaze.

Kompanija je krajem trećeg kvartala imala 13.000 zaposlenih

Platforma za strimig muzike Tidal objavila je da će otpustiti 10 odsto svojih zaposlenih kao deo nove strategije za smanjenja troškova. Prošlog meseca tu strategiju detaljno je opisao Džek Dorsi, CEO kompanije Block koja je vlasnik Tidal-a. Ova odluka utiče na otprilike 40 ljudi iz više odeljenja, uključujući Tidal-ov tim za kreiranje plejlista. “Ne donosimo ove odluke olako. Iskreno smo zahvalni za doprinos naših kolega koji odlaze,” rekao je portparol Tidal-a.

Početkom novembra, Dorsi je rekao da će Block ograničiti svoju radnu snagu na 12.000 zaposlenih. Naime, kompanija uvodi “ograničenja za koja veruju da će dovesti do većeg rasta.” To znači da će Block morati da otpusti oko 1.000 zaposlenih do kraja 2024.godine. Kompanija je krajem trećeg kvartala 2023.godine imala 13.000 zaposlenih.

Ova odluka dolazi u nezgodno vreme tokom godine i prati velika otpuštanja od strane Spotify-ja. U neočekivanom potezu pred praznike, Spotify je najavio da će otpustiti 1.500 radnika. To predstavlja oko 17 odsto od svog ukupnog broja zaposlenih.

Tidal je nedavno podigao cene svojih pretplata nakon sličnih poteza Spotify-a, Apple Music-a i Deezer-a. Ove kompanije sada naplaćuju 11 dolara mesečno (umesto 10) za individualnu pretplatu, dok je Amazon Music nedavno povećao cenu individualnog plana sa 9 na 10 dolara mesečno. Što se tiče video striming usluga, YouTube Premium je nedavno podigao cenu sa 12 na 14 dolara mesečno, dok su usluge poput Peacock-a, Paramount+, Hulu-a i Max-a takođe podigle cene svojih usluga.

