TikTok će objašnjavati korisnicima zašto briše video snimke

Do nedavno, TikTok nije nužno objašnjavao zašto je uklonio neki od vaših video snimaka sa platforme. Jednostavno bi vam rekli da je to nekako prekršilo smernice zajednice ove kompanije. Međutim, to će se uskoro promeniti.

Imenovanje konkretnih smernica kao razloga brisanja video snimka

TikTok najavljuje da će od sada davati jasnu predsavu zašto baš vaš video snimak više ne postoji, imenovanjem konkretnih smernica zbog kojih je obrisan. To je prilično slično onome kako to rade druge kompanije. Kao i ranije, možete da podnesete žalbu zbog te odluke. Naravno, sada ćete imati jasniju predstavu zbog koga je video obrisan, pa i zašto da se žalite. TikTok kaže da eksperimentiše sa ovim obaveštenjima već nekoliko meseci i da su žalbe opale za 14 procenata.

Svi su imali nekakvu ideju da će ovo doći mnogo ranije, kada je kompanija objavila svoj drugi izveštaj o transparentnosti. Tad su otkrili da su počeli da prate konkretne razloga zbog kojih se uklanja svaki video. U poslednje vreme TikTok pokušava dosta da uredi svoj način funkcionisanja, pa su skoro najavili i čišćenje sadržaja povezanim sa QAnon teorijom zavere.

