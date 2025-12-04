TikTok dodaje značke za ograničavanje skrolovanja

TikTok nastavlja sa uvođenjem novih funkcija.

TikTok uvodi razne nove funkcije od dnevnika afirmacija, podešavanja pozadinskog zvuka i sličnih mogućnosti sa ciljem održavanja psihičkog blagostanja korisnika. Jedna od novih funkcija je davanje značke za upotrebu TikToka.

Kompanija je najavila da će redizajnirati svoju stranicu za upravljanje vremenom upotrebe mreže i dodavanjem nove funkcije. To podrazumeva dnevnik afirmacija sa više od 120 pozitivnih podsticaja koji korisnicima pružaju i mogućnost da postave nameru za taj dan. Generator zvuka može da reprodukuje smirujuće zvuke kao što su okeanski talasi ili vežbe za disanje.

Međutim, najvažnija funkcija koju TikTok uvodi su nove značke kako bi se ograničila količina skrolovanja i provođenje vremena pored telefona. Kako bi se dobile ove značke korisnici moraju da prelaze „misije“ i skupljaju poene. Jedna od misija se odnosi na vreme spavanja i ne korišćenje mreže pre spavanja. Druga misija je meditacija ili postavljanje dnevnog ograničenja.

TikTok je testirao ove funkcije i tokom testiranja je primećeno da korisnici žele i lako prihvataju ove funkcije.

Izvor: techcrunch.com