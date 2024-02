TikTok eksperimentiše sa mogućnošću AI-generisane muzike, izazivajući različite reakcije

TikTok, platforma koja je postala lansirna rampa za viralnu muziku, sada testira granice veštačke inteligencije svojom “AI pesmom”.

Prevazilaženje izazova veštačke inteligencije u muzici

Prema informacijama Business Insider-a, ovaj alat omogućava korisnicima da generišu prilagođene prateće numere za svoje video snimke, potencijalno postavljajući novi trend u digitalnom stvaranju muzike.

Ova funkcija, još uvek u fazi testiranja, omogućava korisnicima da unesu smernice za kreiranje teksta i izaberu žanrove poput popa, EDM-a i hip-hopa. Ovaj izlet u AI-generisanu muziku još uvek nije dostupan široj TikTok zajednici, ali već je privukao pažnju svojim jedinstvenim pristupom.

Pokretana sofisticiranim jezičkim modelom imenom Bloom, “AI pesma” je donela različite rezultate. Neki korisnici su delili video snimke sa pesmama koje imaju netačne tonove i neobične tekstove, varirajući od EDM traka o uređivanju TikToka na iPhone-u, do pop balada o pravljenju betona. Nepredvidljivost i raznovrsnost AI-generisane muzike jasno su vidljivi u ovim ranim primerima.

Predstavnik TikTok-a je potvrdio za Business Insider da platforma testira ovu funkciju, koja može proći kroz promenu imena. “AI pesma” spaja AI-generisane tekstove sa muzikom iz postojećeg kataloga, nudeći spoj tehnološke inovacije i kreativnog izraza.

Međutim, istraživanje TikToka u oblasti AI muzike nije prošlo bez izazova. Platforma se ranije suočila sa problemima u vezi sa pesmom “Heart on my sleeve,” AI pesmom koja imitira popularne izvođače Drake-a i The Weeknd-a, što je dovelo do njenog uklanjanja sa Spotify-a i YouTube-a zbog kršenja autorskih prava. Dodatno, poznati umetnik Bad Bunny javno je kritikovao AI-generisanu pesmu sa njegovim glasom, izražavajući snažno neslaganje sa njenim slušaocima.

Izvor: Teadwrite

