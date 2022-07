TikTok je sve više izbor za starije ljude koji odbacuju društveno konstruisane predstave o starosti

Mnogi stariji ljudi se okreću TikTok-u – najpoznatiji kao igralište za generaciju Z – kako bi preformulisali iskustvo starenja i vratili se na starosne stereotipe.

Nedavno istraživanje Univerziteta u Singapuru pokazalo je da ovo nije tako neobično kao što mislite

Svi smo rođeni bez predrasuda, ali ih onda učimo iz svih vrsta izvora kao što su kultura, jezik, društvo, vršnjaci, vrednosti itd. Stereotipi su uverenja (ili asocijacije) o određenim društvenim grupama ili kategorijama. Na primer, muškarci se obično povezuju sa moći i karijerom, dok se žene često povezuju sa porodicom i nedostatkom moći. Drugim rečima, stereotipi su očekivanja o sposobnostima, preferencijama i tipu ličnosti određene grupe, koja su često previše generalizovana i stoga netačna. Na isti način, stariji ljudi (preko 60 godina) se stereotipno smatraju slabim, bolesnim, nesposobnim, dosadnim i beskorisnim u tehnologiji i društvenim medijima.

Istraživanja su pokazala da ljudski um ima kognitivna ograničenja kao što je ograničena racionalnost, što znači da tražimo dovoljno dobre odluke, a ne one najbolje moguće. Kada donosimo odluke, oslanjamo se na jednostavne znakove koji su često formirani našim pretpostavkama ili stereotipnim asocijacijama. Ovo je posebno tačno kada ljudi nemaju vremena ili resursa da otkriju nove informacije. Postavlja se pitanje da li su ove asocijacije ispravne i da li se na njih treba oslanjati prilikom donošenja odluka? Mnogi od nas bi mogli poreći da razmišljamo na taj način, ali koliko često kada donosimo odluke pod pritiskom, zapravo podlegnemo svojim kognitivnim ograničenjima, formirajući pristrasna mišljenja? Na ovaj način stereotipi dovode do pristrasnih percepcija koje onda mogu dovesti do diskriminatornog ponašanja. Jedini način da oslobodimo um od sopstvenih podsvesnih predrasuda je rušenje ovih stereotipa.

Međutim, izazivanje stereotipa, menjanje društva i ublažavanje podsvesnih predrasuda koje dovode do diskriminacije nije lako. Ali oni koji žele da razbiju negativne stereotipe starije životne dobi već su započeli revoluciju društvenih medija na popularnoj video platformi Tiktok. Pametni, zabavni i generalno usmereni na mlade, 41% korisnika TikTok-a je mlađe od 24 godine – ali oko 14,5% korisnika je starije od 50 godina. Kao što je istraživanje u Singapuru pokazalo, sve više i više starijih ljudi usvaja ovu platformu kao svoj društveni medij po izboru da pruže uvid svetu koji je usredsređen na mlade, kako izgledaju njihovi životi, stavovi i zabava koju imaju. Istraživači su sastavili TikTok-ove najgledanije video snimke ljudi starijih od 60 godina sa najmanje 100.000 pratilaca, što je rezultiralo do 1.382 objave sa više od 3,5 milijardi pregleda. Detaljna analiza je zatim istakla kako se stariji odrasli proaktivno angažuju u TikToku kako bi prkosili negativnim stereotipima i doveli u pitanje društveno konstruisane predstave o „starosti“.

Ovi revolucionarni kreatori sadržaja su korisnici stariji od 60 godina i kreiraju viralni sadržaj za svoje milione pratilaca. Veliki su ljudi poput Grandma Droniak, koja daje iskrene savete; Grandad Joe, koji pravi šaljive video zapise bez reči, o tome kako on vidi stvari; Grandpa Chan, koji je majstor u video zapisima o održavanju kondicije; i Babs aka Nonna, koja je sada autor najprodavanijih kuvara kroz svoje popularne TikTok recepte i video snimke o načinu života. Ovi ljudi pokazuju svoju mudrost, živahnost, energiju i žestinu, dokazujući da dede mogu biti granfluenceri, a bake mogu biti glamurozne – slavne i glamurozne. Koristeći šaljive, zanimljive video snimke, stariji ljudi zauzimaju stav protiv pristrasnosti i diskriminacije i odbacuju ideju da su nevidljivi.

Naravno, potrebno je uložiti veći napor na različitim frontovima da se eliminišu stereotipi o starijim ljudima koji postoje u našoj kulturi. Ovo uključuje i osmišljavanje programa koji nas mogu učiniti svesnim naših predrasuda i osmišljavanje strategija koje ih mogu izazvati. U međuvremenu, ovi stariji TikTok-eri su deo ohrabrujućeg pokreta koji pomaže da se promene preovlađujući stavovi. U svetu koji je toliko zabrinut za inkluziju, stariji ljudi su često na kraju reda, kao što smo videli tokom pandemije COVID-19. Ovo divno prihvatanje TikTok-a u kasnim godinama služi da nas sve podseti na vrednost i humanost dela društva koji je tako često ignorisan i po strani.

