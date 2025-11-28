TikTok korisnici mogu da dele numere sa Amazona

TikTok uvodi novu funkciju i povezuje se sa Amazon Music.

Dok je sudbina TikToka pod znakom pitanja u Sjedinjenim Državama, mreža uvodi nove funkcije. Jedna od njih je mogućnost deljenja muzičkih numera i linkova sa Amazon Music.

Korisnici Amazon Music sada mogu da dele pesme, albume, liste pesama ili istaknute delove iz pesama. Takođe mogu da dele „Pregled“ sa Amazona direktno na TikTok.

Nakon što je moguće deluti sa Spotify sada je moguće i sa Amazona Music.

Od međusobne saradnje između TikToka i Amazona se u budućnosti očekuju nove funkcije i mogućnosti.

Izvor: techcrunch.com