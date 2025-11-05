TikTok može da koristi AI da skrati video zapise

TikTok je juče na svom Američkom samitu kreatora najavio tri nove funkcije. One uključuju ažuriranje podele prihoda za kreatore koji nude pretplate plus alate koji mogu pomoći i u ranim fazama planiranja videa i u procesu uređivanja dužih klipova u više kraćih.

Smart Split je alat za uređivanje zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji može automatski da uređiva duže video zapise u manje klipove. Iako radi sa video zapisima koji su duži od jednog minuta, TikTok sugeriše da je koristan za duge snimke podkasta ili video zapise snimljene tokom celog dana kamerom koja se nosi. Vi birate koje delove videa želite da pretvorite u kraće klipove, a Smart Split će se pobrinuti za ostalo, uključujući izbor dužine, generisanje titlova, pa čak i vertikalno preokviravanje sadržaja. Sada je dostupan globalno putem platforme za veb upravljanje TikTok Studio.

AI Outline je alat dizajniran da se koristi pre nego što se bilo šta snimi. Kao što ime implicira, koristi veštačku inteligenciju da generiše obris za video na osnovu upita ili odabirom često pretraživane teme na platformi. Nacrt uključuje automatski generisane naslove video snimaka, haštagove, „hooks“-ove i ideje za scenarije, koje kreatori mogu da uređuju i usavršavaju kako bi odgovarali njihovom stilu. Ali za razliku od Smart Split-a, AI Outline dobija ograničenije izdanje. Dostupan je tek od danas za kreatore TikTok-a starije od 18 godina u SAD, Kanadi i „odabranim tržištima“, a šire objavljivanje će se desiti u narednim nedeljama.

Kreatori TikTok-a koji nude pretplatu koja pruža pristup pogodnostima poput ekskluzivnog sadržaja trenutno dobijaju 70 procenata TikTok-ovog udela u prihodima nakon naknada. Ali kreatori koji ispunjavaju kriterijume, uključujući najmanje 10.000 pratilaca, 100.000 pregleda u poslednjem mesecu i koji su objavili najmanje tri videa samo za pretplatu prošlog meseca, moći će da otključaju dodatne mesečne nagrade koje će povećati njihov udeo u prihodima do 90 procenata.

