TikTok negira povratak u Indiju

Pojavile su se glasine da se TikTok vraća u Indiju nakon nekoliko godina zabrane.

Odjednom su se pojavile glasine koje su izazvale pravi cunami entuzijazma: TikTok se vraća u Indiju. Međutim, TikTok je negirao ove vesti.

Portparol TikToka je izjavio da zabrana platforme društvenih medija koju je uvela indijska vlada ostaje na snazi i da platforma za kratke video zapise nije dostupna u Indiji. On je izjavio da kompanija nije obnovila pristup u Indiji i da kompanija nastavlja da se drži direktive vlade.

U petak nekoliko lokalnih medija ali i vodeće indijske dnevne novine sugerisale su da se TikTok vraća u Inidju nakon što je njihova veb stranica nakratko bila dostupna nekim indijskim korisnicima. Izveštaji su navodili objave na društvenim mrežama od korisnika koji su tvrdili da se sajt učitava bez VPN što je neobično jer je na snazi vladina zabrana TikToka koja je doneta krajem juna 2020. godine.

Čini se da je ponovo javljanje TikToka Indiji bio samo rezultat pogrešne konfiguracije na nivou mreže. Sličan incident se dogodio u septembru 2022. godine kada su neki internet provajderi nenamerno deblokirali TikTok i druge ograničene sajtove za određene korisnike dok su primenjivali zakrpu.

Indija ostaje i dalje bez TikToka iako su se neki korisnici obradovali povratku.

Izvor: techcrunch.com