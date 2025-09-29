TikTok obeležava video zapise iz Gaze sa preporukama proizvoda

Novi alat zasnovan na AI skenira snimke u potrazi za predmetima i upoređuje ih sa ponudama u prodavnicama.

TikTok je obeležavao video zapise iz ratom razorene Gaze sa preporukama proizvoda. Video snimci su dataljno prikazali preporuke koje su odgovarale onome što je nosila žena dok se kretala kroz ruševine.

Algoritam je predložio proizvode pod nazivom „dubai; bliski istok; turska elegantna haljina sa vezicama“ a video je pokazao ženu koja traži izgubljene članove porodice noseći sličnu haljinu.

Novi TikTok dodatak koristi AI kako bi identifikovao objekte u objavama. Kada korisnik pauzira video, prodavnica automatski preporučuje proizvode koji liče na te objekte.

Novi alat nije još uvek dostupan svima. Ali se čini da neće baš svima ni dopasti. U najmanju ruku ovaj slučaj je neukusan.

Izvor: engadget.com