TikTok ograničio upotrebu privatnih poruka

TikTok aplikacija od sada će imati novo pravilo koje se restriktivno odnosi ka populaciji mlađoj od 16 godina. Ovo praktično znači da neće biti moguće slanje niti primanje poruka svim korisnicima koji su registrovani sa datumom rođenja mlađim od 16 godina.

Hrabra odluka TikToka

Ovakvo pravilo ograničavanja komuniciranja se nije pojavljivalo do sada. TikTok je prva platforma koja uvodi blokiranje privatnog slanja poruka na globalnom nivou. Nijedna druga društvena mreža nema takva pravila za sada. Razlog zbog kog su se odlučili na ovakav korak jeste istraživanje koje je pokazalo da je 13% ukupnog broja korisnika ove društvene mreže zapravo populacija od 12-15 godina starosti.

Činjenica je da ovakvo pravilo neće sprečiti decu da šalju poruke, jer vrlo lako mogu lagati o svojim godinama na mreži. Do sada su korisnici mogli da šalju poruke samo kada oba naloga prate jedan drugog. Promena u slanju i primanju poruka znači da ni u ovom slučaju, kada se oba naloga prate, neće moći da primaju niti šalju poruke ako je bilo ko od njih mlađi od 16 godina. Naravno, ostaje mogućnost da javno objavljuju i komentarišu video snimke. TikTok najavljuje da će svi pogođeni korisnici dobiti obaveštenje do 30. aprila, i da će tada izgubiti pristup direktnim porukama. Podsećanja radi, Facebook je uveo pravila da WhatsApp učini dostupnim samo starijim korisnicima od 16 godina i to u EU, 2018. godine, kako bi se uskladili sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Izvor: BBC

