TikTok omogućava slanje glasovnih poruka i slika u DM

TikTok uvodi nove načine interakcije putem direktnih poruka.

TikTok je uveo mogućnost slanja glasovnih poruka i deljenje do devet slika ili video zapisa u individalnim i grupnim ćaskanjima.

Novim funkcijama TikTok se pozicionira kao više od platforme za zabavu i pokazuje ambiciju da postane mesto gde korisnici mogu redovno da komuniciraju a ne samo da razmenjuju video zapise. Pored toga dovode nove mogućnosti za iskustvo razmene poruka na TikToku u skladu sa iskustvom drugih popularnih društvenih aplikacija i servisa.

Pomoću glasnovih beleški korisnici mogu da snimaju i šalju audio poruke u trajanju od 60 sekudni. Pokretanje ove funkcije dolazi u trenutku kada servisi poput WhatsAppa, Instagrama već nude mogućnost slanja glasovnih beleški drugima putem direktnih poruka.

TikTok dodaje glasovne poruke svojim direktnim porukama, posebno zato što sve veći broj ljudi prihvata ovaj format komunikacije.

Funkcija će biti dostupna širom sveta u narednih nekoliko nedelja.

Izvor: techcrunch.com