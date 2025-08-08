TikTok pokreće TikTok Pro u Evropi

TikTok pokreće novu verziju svoje aplikacije u Evropi.

Nova verzija TikToka nosi naziv TikTok Pro i prvo će se pojaviti u Nemačkoj, Portugalu i Španiji. Aplikacija sadrži novi TikTok program koji pruža mogućnost korisnicima da podrže dobrotvorne organizacije.

Korisnici mogu da „zarade“ virtuelno sunce pozivajući druge da se pridrže i ostvare interakciju sa sadržajem vezanim za dobrotvorne svrhe, kao što je lajkovanje ili ponovno objavljivanje video snimaka, praćenje naloga za dobrotvorne svrhe ili pretraživanje dobrotvornih ciljeva. Zatim mogu da koriste svoje sunce u dobrotvorne svrhe koje će TikTok donirati organizaciji.

Razlika između TikToka i TikTok Pro je što nema prenosa uživo, funkcije kupovine ili oglasa.

TikTok je ukazao da ideja koja stoji iza ove aplikacije je da omogući ljudima u Evropi da podrže dobrotvorne organizacije kroz zabavan i zanimljiv sadržaj na TikToku.

Izvor: techcrunch.com