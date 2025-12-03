TikTok postavlja ograničenje za sadržaj generisan veštačkom inteligencijom

TikTok uvodi funkciju kojom možete da ograničite sadržaj pravljen veštačkom inteligencijom.

TikTok pokreće novo podešavanje koje korisnicima omogućava da izaberu koliko sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom žele da vide u svom fidu. TikTok uvodi naprednije funkcije koje će označiti sadržaj generisan veštačkom inteligencijom.

Nova kontrola se uvodi u okviru „Upravljanje temama“. Kroz ovaj alat korisnici mogu da naprave filtere za sadržaj koji korisnici žele da vide na TikToku. U okviru ovog podešavanja možemo da podesimo da li želimo da vidimo ples, hranu, sport ili neku drugu kategoriju. Sada u okviru ovog podešavanja možemo da dodamo da li i koliko želimo da vidimo sadržaj koji je napravljen kroz AI.

Mnogi korisnici su oduševljeni ovim sadržajem dok drugi ne žele uopšte da vide ovaj sadržaj. To je uticalo na odluku TikToka da napravi filter kako bi korisnici mogli neometano da nastave da koriste svoju mrežu.

TikTok je najavio da će tokom sledećih nedelja ova funkcija biti dostupna širom sveta.

