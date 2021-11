TikTok preduzima dodatne korake da obuzda opasne izazove

Jedan od pet tinejdžera učestvovao je u nekom onlajn izazovu, pokazuje anketa koju je naručio TikTok.

TikTok pokušava da ojača otkrivanje i primenu pravila protiv opasnih onlajn izazova i prevara

Ali samo jedan od 50 je učestvovao u „rizičnom i opasnom“, a manje od jednog od 300 „zaista opasnom“. Anketa je razmatrala široko onlajn iskustvo tinejdžera, bez fokusiranja na bilo koju platformu. Postoji široko rasprostranjena zabrinutost zbog proliferacije, na različitim platformama, potencijalno štetnih onlajn izazova. Prošle godine, “skull-breaker” izazov podeljen na TikToku, bio je povezan sa povredama. I ove godine, lekari su upozorili na rizik po život i telo „milk-crate“ izazova, koji je pozivao na penjanje na piramide od gajbica. Ali onlajn izazovi takođe mogu biti pozitivni i promovisati vredne ciljeve, primećuju stručnjaci, kao što je bio „ice-bucket“ izazov, koji je pomogao da se podigne svest o amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi (ALS).

Nezavisni izveštaj, koji je naručio TikTok, zasniva se na anketi nastavnika, roditelja i 5.400 tinejdžera uzrasta od 13 do 19 godina u Velikoj Britaniji, SAD, Nemačkoj, Australiji, Italiji, Brazilu, Meksiku, Indoneziji, Vijetnamu i Argentini. Kao odgovor na svoje nalaze, TikTok je rekao da će tehnologija koja „upozorava naše bezbednosne timove na iznenadno povećanje sadržaja koji krši sadržaj povezan sa heštegovima“ biti proširena „kako bi uhvatila i potencijalno opasno ponašanje“. Na primer, ako je hešteg kao što je #foodchallenge koji se obično koristi za deljenje recepata, iznenada doživeo porast interesovanja koji je očigledno povezan sa video snimcima koji krše pravila kompanije, tim bi to istražio.

TikTok već ima politiku uklanjanja sadržaja koji „promoviše ili veliča opasne radnje“. Stručnjaci koji su dali doprinos izveštaju su primetili da je adolescencija period koji je oduvek bio povezan sa povećanim rizikom. TikTok istraživanje je takođe razmatralo prevare o samoubistvu i samopovređivanju. Neke škole su upozoravale roditelje na Momo, na primer, zlokobnog lika sa ispupčenim očima koji deci postavlja opasne „izazove“ kao što je samopovređivanje. Stručnjaci kažu da je to bila precara, ali istraživanje pokazuje da to i dalje može uticati na decu. Od onih koji su videli prevaru, 31% je reklo da je imala negativan uticaj – a 63% je reklo da je to uticalo na njihovo mentalno zdravlje.

Prevare poput ovih često imaju slične karakteristike – a u prethodnim slučajevima kružila su lažna upozorenja koja sugerišu da su deca podsticana da učestvuju u ’igricama‘ koje su rezultirale samopovređivanjem, navodi TikTok. I pored uklanjanja obmana, sada bi „počelo da uklanja alarmantna upozorenja o njima, jer bi mogle da nanesu štetu tretirajući prevaru samopovređivanja kao stvarnu. TikTok je rekao da je radio na „razvijanju novog resursa za naš centar za bezbednost posvećen izazovima i prevarama“ i zatražio savet stručnjaka za poboljšanje oznaka upozorenja koje se pojavljuju ljudima koji pretražuju Tiktok za sadržaj u vezi sa štetnim izazovima ili prevarama.

Izvor: Bbc

Podelite s prijateljima

Tweet