TikTok se polako pretvara u veliki digitalni šoping centar

TikTok je brzo postao popularan, najviše zbog odličnih algoritama. Na platformi može da se pronađe svašta, ali se aplikacija polako pretvara u veliki online tržni centar.

Influenseri koji u svojim videima govore o omiljenim proizvodima uglavnom to rade od kuće. To bi uskoro moglo da se promeni jer kompanija gradi studije u Los Anđelesu koji će biti namenjeni snimanju baš ovakvih sadržaja. Moguće je da će to oduzeti od spontanosti koju mnogi kreatori i dalje imaju – mnogi omiljene četke, šminku ili igračke za kućne ljubimce testiraju dok pričaju o nečemu što nije u direktnoj vezi s proizvodom.

Čini se da će nalozi nekih popularnih TikTok kreatora uskoro da se pretvore u ono što su nekad bili TV kanali na kojima su se reklamirali i prodavali proizvodi. Prema onome što pišu mediji studiji će se naći u više gradova, a svaki će moći da ugosti na desetine kreatora. Kompanije će moći da šalju proizvode koje žele da reklamiraju – sve stvarno liči na „stara dobra vremena“ kad su TV gledaoci zalepljeni ispred malih ekrana kupovali i ono što im ne treba.

Kompanija testira i novu opciju koja automatski prepoznaje proizvode iz videa i korisnicima potom gura linkove i druga sredstva koja bi trebalo da ih podstaknu na kupovinu. „Kupi odmah“ je taster budućnosti.

