TikTok testira horizontalne video snimke

TikTok bi sada mogao da bude još veći konkurent YouTube-u.

Testiranje nove opcije

TikTok je prošle godine objavio da je dostigao milijardu mesečno aktivnih korisnika širom sveta. Tako da šta god društvena mreža radi to očigledno funkcioniše. Međutim, to nije sprečilo kompaniju u vlasništvu ByteDance-a da testira i uvede nove funkcije, uključujući i one koje je stavljaju u direktnu konkurenciju YouTube-u. Najnovija opcija omogućena samo odabranim korisnicima širom sveta daje pristup horizontalnom režimu preko celog ekrana za video snimke koje gledaju na svojim mobilnim uređajima.

Kompanija je potvrdila da će korisnici koji su izabrani da budu deo ovog testa videti dugme na video snimcima kvadratnog ili pravougaonog oblika u svom feed-u. Ako dodirnu to dugme, video će se proširiti horizontalno kako bi se prikazao na celom ekranu.

TikTok ​​je poznat po kratkim vertikalnim video snimcima. Međutim, kreatori i sada mogu da postave poruku „okreni telefon“ ako su snimali video u horizontalom režimu. Ako kompanija pokrene ovu funkciju, kreatori više ne bi morali to da rade. Naravno, široka primena ove opcije zavisi od utisaka onih koji je testiraju, između ostalog.

Ovo je najnoviji potez koji je kompanija napravila u nastojanju da privuče publiku kojoj bi se možda više dopao YouTube. Ranije ove godine, TikTok je produžio maksimalnu dužinu videa sa tri minuta na deset minuta. Ipak, ne zaostaje baš za video platformom u vlasništvu Google-a. Prema prethodnom izveštaju TechCrunch-a, deca i tinejdžeri provode više vremena na TikTok-u nego na YouTube-u od sredine 2020.godine.

Izvor: Engadget

