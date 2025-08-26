TikTok ugrožava stotine radnih mesta u Velikoj Britaniji

TikTok dovodi u opasnost stotine radnih mesta u Velikoj Britaniji jer se okreće veštačkoj inteligenciji za procenu problematičnog sadržaja.

Aplikacija za deljenje video zapisa saopštila da se sprovodi globalno restrukturiranje što znači da koncentriše operacije na manje lokacije.

Otpuštanje će uticati na one koji rade u odeljenjima za poverenje i bezbednost a koji se fokusiraju na moderiranje sadržaja. Sindikati su ljutito reagovali na ovaj potez i tvrde da će to ugroziti milione britanskih korisnika TikToka.

Podaci tehnološkog giganta ukazuju na to da je više od 85% video snimaka uklonjenih zbog kršenja smernica zajednice što sada čine automatizovani alati. TikTok tvrdi da se 99% problematičnog sadržaja proaktivno uklanja pre nego što ga korisnici prijave.

Rukovodioci tvrde da sistemi veštačke inteligencije mogu da pomognu u smanjenju količine uznemirujućeg sadržaja kojem su izloženi timovi za moderiranje pri čemu je broj grafičnih video snimaka koje je pregledalo osoblje opao za 60% otkako je ova tehnologija implementirana.

Nekoliko nedelja nakon što je na snagu stupio Zakon o bezbednosti na Internetu što znači da će se društvene mreže suočiti sa ogromnim kaznama ukoliko ne uspeju da zaustave širenje štetnog materijala.

Sindikati radnika tvrde da najava otpuštanja izgledaju verovatno upravo zbog AI. TikTok trenutno zapošljava više od 2.500 ljudi u Velikoj Britaniji a sledeće godine je planirano otvaranje nove kancelarije u centru Londona. Prema nekim infomracijama zaposleni koji su pred otkazom mogu da dobiju ponudi prema kojoj mogu da rade u drugim državama Evrope.

Kako bilo sindikat radnika TikToka ukazuje da je veštačka inteligencija velika pratnja po radna mesta.

