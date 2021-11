Tim Cook poseduje kriptovalute, ali ih ne želi kao sredstvo plaćanja u Apple-u

CEO Apple-a, Tim Cook, naveo je da je zainteresovan u kripto tehnologiju, kao i da smatra da je razumno posedovati ih kao deo diversifikovanog portfolija. On ipak nije naveo koje kriptovalute poseduje. Inače, Cook je, prema procenama Forbes-a, „težak“ više od 1.4 milijarde dolara.

(Kripto)milijarde bi mogle biti u pitanju

Ovu informaciju Cooke je izneo na New York Times Dealbook samitu koji se održava ove godine. Ipak, kada su ga upitali da li će Apple početi da prihvata kriptovalute kao sredstvo plaćanja i da li će se one integrisati u Apple Pay sistem, odgovorio je diplomatski, da se trenutno razmišlja o drugim stvarima, bez daljih ulaženja u detalje. To najverovatnije znači da Apple bar još neko vreme neće ponuditi kupovinu uređaja ili plaćanje kriptovalutama.

Na pitanje da li će možda Apple pretvoriti svoje rezerve keša u kriptovalute, Cook je odgovorio da se to sigurno neće desiti u bližoj budućnosti. Razlog je što smatra da ljudi neće kupovati deonice Apple-a, kada bi znali da njihova vrednost zavisi od visokih fluktuacija koje gotovo svakodnevno doživljava tržište kriptovaluta.

