Tim iz Pančeva napravio sjajnu društvenu igru, podržimo ih da osvoje svet

Pre nešto više od godinu dana kreativni momci koji čine Kerber Games studio, bili su polaznici besplatnog obrazovnog programa Nordeus Huba. Uz stečeno znanje, a zahvaljujući velikom talentu, napravili su svoju društvenu igru Final Challenge (Finalni izazov), i sada pozivaju one koji veruju u njihovu ideju da ih finansijski podrže.

Svi koji vole izazove, brze i dinamične društvene igre ili prosto žele da pomognu da domaći proizvod dospe na globalno tržište, imaju priliku još samo 5 dana da podrže Kerber Games, studio za razvoj društvenih igara. Kako bi prikupili sredstva za lansiranje igre, mladi Pančevci su svoju igru postavili na platformu za finansiranje Kickstater , na kojoj inače svi koji veruju u određeni kreativni projekat mogu da ulože novac u njega onoliko koliko su u mogućnosti i zauzvrat prvi dobiju proizvod.

Od učenja o razvoju tima i igre, do svetskog tržišta

Tokom 2019. i 2020. godine ovaj mladi tim bio je deo Booster inkubatorskog programa Nordeus Hub-a, s obzirom na to da je proces razvoja društvenih igara donekle sličan razvoju video igara. Program je omogućio pristup infrastrukturi, znanju i veštinama potrebnim za dalji razvoj tima i proizvoda, kao i prvi ozbiljan dodir sa planiranjem i organizacijom, pristup zajednici i njenim potencijalima. Sve to je predstavljalo odskočnu dasku za dalji napredak. Nakon toga, kroz Delta Biznis Inkubator tim je nastavio sa usavršavanjem, a kao rezultat tog procesa došla je i investicija, koja je omogućila otvaranje firme i proširivanje tima.

Sada, Kerber Games lansira svoju prvu društvenu igru, Final Challenge na Kickstarteru koji predstavlja sjajan i proveren način da mladi kreativni ljudi dođu do sredstava i prvih korisnika za svoje proizvode, kako lokalno, tako i globalno.

U konkretnom slučaju Kerber Games studija, cilj je i da steknu što bolju reputaciju u svetu proizvođača društvenih igara. Sa druge strane, oni koji ih podrže u ranom razvoju, putem Kickstarter-a, dobijaju proizvod prvi, kao i pristup ekskluzivnom sadržaju koji je dostupan isključivo na ovaj način.

Jedini predstavljeni na evropskom sajmu društvenih igara

Ovaj mladi tim danas čine David Bilobrk, artista i dizajner, Violeta Tešić, marketing stručnjak, Dušan Jovčić, stručnjak za sadržaj i Darko Draslar, najmlađi član i operativna podrška tima.

Njihova igra, Final Challenge, namenjena je onima koji su neutrašivi i kreativni. Pravila se mogu savladati za svega 5 minuta nakon čega kreće takmičenje ka finalnom izazovu sa prijateljima, kolegama ili porodicom. Više od 200 kartica pružaju sate zabave, a tri tematske celine daju mogućnost da se iskustvo sa igrom podesi naspram toga sa kime se igra. Na samom kraju igre, najbolje igrače očekuje modularni finalni izazov. Ko prvi sakupi određeni broj karata, otključa i izvede dva takva izazova je pobednik. U igri postoji više od 70 miliona kombinacija finalnih izazova, tako da je svako proigravanje drugačije i puno iznenađenja.

“Igra je zamišljena kao sjajna platforma za bolje upoznavanje, izlazak iz komfor zone i puno smeha. Bila je jedina igra iz Srbije predstavljena na najvećem evropskom sajmu društvenih igara, Essen Spiel, i sjajno je prihvaćena. To i dobre početne reakcije na Kickstarteru nam daju nagoveštaj njenog potencijala. Što više sredstava prikupimo, to ćemo moći u većem tiražu da je štampamo i imamo bolje šanse za budućnost. Prešli smo dug put od prvih koraka u Nordeus Hub-u do danas i zahvalni smo na šansi da još jedan domaći proizvod dostigne globalni uspeh”, rekao je Dušan Jovčić.

Nordeus Hub, kao deo Nordeus fondacije posvećen edukaciji u oblasti razvoja video igara, organizuje još jedan besplatni program koji bi mogao da bude prvi korak za neke nove mlade talente iz cele zemlje. Ovog puta u pitanju je četvoronedeljni besplatni onlajn program za tehnički razvoj video igara, Game Dev Bootcamp, u periodu od 15. novembra do 10. decembra. 2021 godine. Polaznici će imati šansu da uče od vrhunskih lokalnih i globalnih stručnjaka gejming industrije, Prijave traju do 12. novembra putem sajta Nordeus Hub-a .

