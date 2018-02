Timski rad nikad nije bio lakši

Better Together je slogan koji kompanija Microsoft često koristi kada želi da naglasi važnost sarađivanja, posledičnosti i dostupnosti rešenja na više uređaja. Zaista, često se dešava da više ljudi radi na jednom izveštaju, stoga je važno da im se obezbedi mogućnost za zajednički rad. Još važnija je kontrola pristupa podacima, kao i prava za gledanje ili izmenu izveštaja i dashboard‑a. Da vidimo kako se to rešava uz pomoć PowerBI servisa.

My Workspace je ekvivalent foldera (My) Documents na računaru – tu čuvate sopstvene setove podataka, izveštaje i izveštajne table (dashboard‑e). To je vaš lični prostor, a postoji mogućnost i rada sa zajedničkim radnim prostorima kojima može da pristupi više saradnika iz vašeg tima. Njima se pristupa iz menija Workspaces, a nakon što kliknete na taj meni, u prozoru s desne strane pojaviće se svi dodatni radni prostori kojima imate pravo pristupa. Tu se nalazi i opcija Create App Workspace pomoću koje možete da kreirate novi radni prostor.

Radni prostor

Nakon pokretanja opcije za kreiranje novog radnog prostora, otvoriće se panel s desne strane PowerBI prozora u koji treba uneti njegov naziv, svojstvo (privatan, javan) i prava korisnika (samo gledanje sadržaja, gledanje i menjanje). Dodavanjem e‑mail adresa na donjoj strani panela, moguće je dodavanje korisnika. Radni prostor mora da ima najmanje jednog korisnika, koji je njegov administrator. Klikom na Save snimaju se podešavanja. Ako se vratite na meni Workspaces, videćete radni prostor koji ste upravo dodali. Desno od njegovog naziva, klikom na oznaku „…“ otvoriće se podmeni s dve opcije: Edit Workspace i Leave Workspace. Prva od njih na raspolaganju je administratoru radnog prostora radi dodatnog podešavanja, dodavanja i brisanja članova. Druga opcija je ona koju će koristiti neko koga administrator pozove da pristupi radnom prostoru. Po završetku projekta može da odluči da ga napusti, što se postiže odabirom navedene opcije.

Izborom novog radnog prostora moći ćete da vidite sve setove podataka, izveštaje i izveštajne table koji u njemu postoje. U zavisnosti od prava koja vam je dao administrator, moći ćete samo da gledate ili i da menjate prikazane sadržaje. Radne prostore posmatrajte kao foldere kojima može da pristupi odabran broj ljudi.

Ako izaberete neki dashboard, možete da podelite s drugim korisnicima klikom na opciju Share koja se nalazi u meniju iznad njega. Nakon pokretanja ove akcije, s desne strane otvoriće se panel u kome dodajete e‑mail adrese osoba s kojima želite da podelite izveštajnu tablu, kao i definišete njihova dodatna prava u vezi s njenim deljenjem. Dashboard‑u će moći da pristupi samo osoba koja je dobila e‑mail i ima PowerBI Pro nalog.

I u besplatnoj verziji

Većina do sada pomenutih sadržaja dostupna je isključivo korisnicima PowerBI Pro servisa. Ako ste korisnik besplatne verzije ili želite da kreirate izveštaj koji je javno dostupan na Internetu, treba da ga izaberete pa da u File meniju pronađete opciju Publish to Web. Nakon pokretanja ove opcije, u nekoliko koraka, PowerBI će generisati link, kao i deo koda koji može da se doda na Web sajt. Posetom linku moći ćete da vidite objavljeni izveštaj, a dodavanjem koda PowerBI izveštaj biće stalno dostupan na vašoj Internet prezentaciji sve dok ne uklonite izveštaj ili pomenuti HTML kod.

Slavko „Sam Le Chef“ Vujnović

(Objavljeno u PC#251)

