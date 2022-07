Tinder: Bezbednost žena je sada u srcu aplikacije

Tehnološka kompanija pokreće partnerstvo sa kampanjom No More, sa ciljem da okonča nasilje u porodici.

Zaštita žena sada je “u srcu” najveće svetske aplikacije za sastanke, Tinder

„Naš bezbednosni posao nikada nije završen“, kaže za BBC News prva žena izvršna direktorka Tindera, Renate Niborg. Ali dobrotvorna organizacija End Violence Against Women kaže da je to samo “mali korak” u rešavanju nesrazmerne količine zlostavljanja koje su žene doživele na mreži. Tinder se suočio sa ispitivanjem uvredljivih interakcija na usluzi, uz zabrinutost da aplikacije za sastanke privlače seksualne predatore. Gospođa Niborg kaže da je jedan od načina na koji se bavi tim problemima zapošljavanje većeg broja žena širom kompanije, povećavši broj zaposlenih u Tinder proizvodnom timu za 30% otkako je preuzela funkciju glavnog izvršnog direktora u septembru 2021.

„Kao i svaka žena, mogu da prebrojim sva iskustva koja sam imala, a koja možda nisam želela da doživim – od načina na koji vam se obraćaju, preko načina na koji se prema vama ophode na poslu, do načina na koji stvari se mogu dogoditi kada se aktivno zabavljate. Mislim da je svaka žena sa kojom razgovaram imala mnoga ovakva iskustva – i mislim da pomaže imati malo snage u brojkama”.

Direktorka koalicije End Violence Against Women Andrea Simon kaže da je neophodno da aplikacije za sastanke, kao što je Tinder, preduzmu proaktivne akcije za rešavanje zlostavljanja. Aplikacije za sastanke su zaista popularan način da ljudi upoznaju jedni druge, kaže ona, ali postoji i zabrinjavajuća strana načina na koji počinioci to iskorištavaju da bi upoznali potencijalne žrtve, što je rezultiralo prijavljenim porastom silovanja žena koje koriste aplikacije za upoznavanje. Nove bezbednosne funkcije Tinder-a su mali korak za podsticanje prijavljivanja uznemiravanja, ali ne idu dovoljno daleko da se pozabave zlostavljanjem poput pretnji silovanjem. Tehnološke kompanije poput Tindera na kraju profitiraju od poslovnog modela koji ignoriše zloupotrebu koju omogućavaju njegove usluge.

Nadamo se da će Tinderovo partnerstvo sa No More rešiti neke od ovih zabrinutosti. Cilj je da se napravi program u aplikaciji za edukaciju članova o bezbednim, kompetentnim sastancima. No More će takođe pružiti obuku osoblju Tinder-a. Gospođa Niborg kaže: „Verujemo da pozitivni odnosi počinju prvim potezom. Način na koji komunicirate sa nekim, bukvalno od prve poruke, može postaviti ton za odnose koje imate”. Globalna izvršna direktorka No More Pamela Zaballa kaže za BBC News: „Mislim da je veoma važno za Tinder da se pobrine da obrazuje svoje korisnike, a ne samo da ih upozorava na loše ponašanje. Vidimo ovaj sukob između digitalnog i stvarnog života, tako da moramo da se uverimo da je svako ko izlazi na mreži bezbedan – a to počinje obrazovanjem. Razumemo izazove koje žene imaju – to je suština onoga što radimo – ali mislim da bi bezbednost uopšte trebalo da bude glavni prioritet za Tinder i ne samo za žene već i za svakoga ko koristi aplikaciju”.

Aplikacije za upoznavanje nemaju zakonsku obavezu brige prema svojim korisnicima. Grupe za kampanju pozivaju vladu da se pozabavi nasiljem sa kojima se žene i devojke suočavaju, u Predlogu zakona o bezbednosti na mreži. Tinder je pokrenuo niz sigurnosnih usluga u protekloj godini. Uvredljive i štetne poruke se sada automatski otkrivaju, a pošiljaoci se pitaju „Da li ste sigurni?“ i primaoci “Da li vam ovo smeta?” Videli smo povećanje od 50 odsto u broju ljudi koji prijavljuju stvari koje im se možda ne dopadaju, kaže Niborg za BBC News. U međuvremenu, „Jeste li sigurni?“ pomoglo je da se neprikladne poruke smanje za 10%, pokazuju podaci Match grupe – koja je vlasnik Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge i Plenty of Fish. U SAD, Tinder-ov centar za bezbednost u aplikaciji nudi background proveru, kroz partnerstvo sa neprofitnom organizacijom Garbo. A Rape, Abuse and Incest National Network razvila je način prijavljivanja bivših zlostavljača na match listi. Članovi takođe mogu da koriste dugme za paniku i, u zemljama gde zakon dozvoljava, verifikaciju lične karte.

Istraživanje za BBC Three dokumentarni film Dating’s Dangerous Secrets pokazuje:

37% korisnika aplikacija za upoznavanje prijavilo je nekoga zbog neprikladnog ponašanja

63% se oseća neprijatno na sastanku koji je iniciran preko aplikacije za upoznavanje

33% je doživelo uznemiravanje ili zlostavljanje na takvim sastancima

I na kraju, ovo je nekoliko saveta stručnjaka za onlajn sastanke:

Na prvom sastanku, upoznajte se na javnom mestu

Ne dozvolite da se neko javi da vas pokupi

Nikada nemojte davati lične podatke kao što je vaša adresa

Neka neko zna gde idete

Uključite lociranje na telefonu

Gospođa Niborg, u međuvremenu, želi da ponovi koliko je bezbednost važna za Tinder da bi ostao konkurentan i relevantan.

Izvor: Bbc

