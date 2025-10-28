Tinder će zahtevati od novih korisnika da potvrde svoj identitet

Nova pravila na Tinderu u Americi.

Čini se da je poslednjih dana Amerika pod velikim udarom novina kada su u pitanju društvene mreže. Korisnik koji koristi sve popularne aplikacije poslednjih dana nema dovoljno vremena da jede od novina koje stižu sa svih strana. Tinder je još jedna od aplikacija koja je donela promene. Sada svi korisnici sa tla Sjedinjenih Država moraju putem selfija da potvrde svoj identitet.

Funkcija verifikacija lica zahteva od novih korisnika da potvrde svoj identitet slanjem kratkog video selfija. Ova inicijativa ima za cilj da smanji lažno predstavljanje i osigura da korisnici nisu povezani sa botovima ili lažnim nalozima.

Provera lica kreira 3D video skeniranje korisnikovog lica kako bi se proverila njegova sličnost sa slikama profila. Članovi koji uspešno završe proces verifikacije dobijaju značku na svojim profilima, što drugima pokazuje da su verifikovani. Pored toga, funkcija identifikuje da li se isto lice kroisti na različitim nalozima, pružajući dodatnu zaštitu od lažnog predstavljanja i lažnih profila.

Ova funkcija je već dostupna u Kolumbiji, Kanadi, Australiji, Indiji i nekim državama Azije a očekuje se da će ubrzo biti dosupna i u Evropi.

Izvor: techcrunch.com