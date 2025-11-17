Tinder uključuje AI za lakše upoznavanje

Tinder uvodi AI funkcije.

Tinder se suočava sa blagim padom popularnosti aplikacije. Kako bi povratio svoj tron Tinder uvodi AI funkcije koje će pomoći korisnicima da lakše upoznaju osobe kakve žele.

Aplikacija trenutno testira funkciju pod nazivom Chemistry koja će uz dozvolu korisnika pristupati fotografijama korisnika sa njihovih telefona kako bi saznala više o njihovom interesovanju. Funkcija je trenutno u beta fazi na Novom Zelandu i Australiji i biće glavna okosnica usluga ove aplikacije tokom naredne godine.

Slično je već uradila Match koja zahteva pristup fotografijama koje niste objavili. Čini se da će sledeće godine aplikacije dati sve od sebe kako bi zauzele i poslednji metar naše privatnosti.

Izvor: techcrunch.com