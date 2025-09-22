Tiny11 sada uklanja i Copilot, Outlook i Teams iz Windows 11

Windows 11 dolazi sa gomilom unapred instaliranih aplikacija – od kojih većinu verovatno nikada nećete koristiti.

Ažuriranje donosi još čistije iskustvo za korisnike

Ipak, one zauzimaju prostor, redovno se ažuriraju i ponekad pokreću pozadinske procese. Tu nastupa Tiny11, popularna modifikovana verzija Windowsa 11, koja je namenjena korisnicima koji žele da uklone nepotrebni „bloatware“. Najnovije ažuriranje ide još dalje i sada briše i Copilot, novi Outlook klijent i Teams.

Šta sve Tiny11 uklanja?

Prema spisku koji je objavio njegov kreator NTDev, Tiny11 eliminiše sledeće aplikacije i servise:

Clipchamp

News i Weather

Xbox (osnovni identitet provider ostaje, pa se može ponovo instalirati)

GetHelp i GetStarted

Office Hub

Solitaire

PeopleApp

PowerAutomate

ToDo

Alarms, Mail i Calendar

Feedback Hub

Maps

Sound Recorder

Your Phone

Media Player

QuickAssist

Tablet PC Math

Edge

OneDrive

Copilot

Novi Outlook klijent

Teams

Time korisnici dobijaju više prostora za instalaciju aplikacija koje zaista žele, a sistem postaje jednostavniji i brži.

Spremno za 25H2

Još jedna bitna stvar – najnovija verzija Tiny11 je sada kompatibilna sa nadolazećim 25H2 ažuriranjem Windowsa 11. To znači da oni koji planiraju prelazak na novu verziju sistema mogu to uraditi bez bojazni da će im Microsoft ponovo nametnuti neželjene aplikacije.

Ukratko, ako želite „čist“ Windows 11 bez viška softvera, Tiny11 postaje jedno od najboljih rešenja.

Izvor: Xda-developers