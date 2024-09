„To the Moon“ stiže na Xbox Series X/S i PS5 8. oktobra

Takođe, novi deo serije je sada dostupan na Steam-u.

Emotivna indie igra iz 2011. godine „To the Moon“ uskoro će biti dostupna za igranje na Xbox Series X/S i PS5. Programerska kuća Freebird Games i izdavač Serenity Forge najavili su ove nedelje da će portovi za konzole stići 8. oktobra. Cena će kretati od 10 dolara.

Istovremeno, objavili su novi deo serije. To je kratki film pod nazivom „Just a To the Moon Series Beach Episode“ koji nudi jedan od završetaka serije. Trenutno je dostupan na Steam-u.

„To the Moon“ je avantura sa putovanjem kroz vreme koja prati dva doktora koji su razvili način da umirućim pacijentima ispune njihove najveće snove tako što ih vraćaju u prošlost unutar njihovih umova. Pacijent u centru priče je stariji čovek po imenu Džoni, čija je poslednja želja da ode na Mesec. Igra je prvobitno lansirana za PC. Međutim, postala je voljena tokom godina i na kraju proširena na mobilne platforme i Nintendo Switch.

Freebird Games ju je kasnije pratio sa drugim delom nazvanim „Finding Paradise“. Taj deo se fokusira na drugog pacijenta, kao i sa misterijom ubistva sa putovanjem kroz vreme „Imposter Factory“.

Takođe postoji i dirljiva kratka priča pod nazivom „A Bird Story.“ Programerska kuća je opisala najnoviji deo, „Beach Episode“, kao „polovinu završetka“ serije.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet