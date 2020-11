Top 5 razloga zašto je krajnje vreme za kupovinu domena i hosting paketa

Ima mnogo razloga zašto je neophodno biti prisutan na internetu, ne samo na društvenim mrežama nego i kroz sopstveni sajt, a mi smo izdvojili 5 najvažnijih razloga zašto da to uradite baš sad.

Zato što su svi već tamo

Svi se sele online, i kupci i prodavci, pa nema razloga da tamo ne budete i vi. Nebitno da li vam sajt treba za firmu ili lične potrebe, krajnje je vreme da se priključite.

Zato što je sve manje dobrih naziva domena

Mnogo dobrih imena domena je već zauzeto. Da budemo precizniji, do sada je registrovano više od 370 miliona različitih naziva domena, od čega je oko 115.000 na .RS domenu. Bolje požurite da kupite naziv domena koji vam odgovara.

Zbog fenomenalnih popusta

SuperHosting ima fenomenalnu Black Friday ponudu – popust čak 70% na sve hosting pakete. Bitno je naglasiti da popust nije do 70%, nego baš 70%, ni manje ni više. U stvari, dobijate i više jer kupovinom hosting paketa besplatno dobijate .RS domen. Akcija traje od petka 27. novembra ujutru, do ponedeljka 30. novembra uveče. Kliknite ovde za kompletnu ponudu!

Zbog dobrog utiska

Mnogo je profesionalnije i lepše slati poslovne imejlove sa adrese MojeIme@MojSajt.rs, nego sa mojeime84@gmail.com, a i sigurnije je da imate sve pod svojom kontrolom.

Zbog ličnog i profesionalnog razvoja

Web dizajn, SEO, programiranje… Sve su to poslovi budućnosti, a najlepše je kad učeći stvarate svoj sajt. Ne samo da stičete dragoceno iskustvo i razvijate svoje umeće, nego istovremeno i razvijate sopstveni posao, jer će vam se uz vaš sajt lakše otvoriti mnoga vrata, a imate šta i da stavite u CV. Naravno, za to vam trebaju hosting i domen, a to nas vraća na početak priče 🙂

