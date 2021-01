Top 50 – 24 godine sa najboljima

PC Press po 24. put bira 50 najboljih on-line nastupa iz prethodne godine. Ostalo je još par dana da predložite svoje favorite na ovom linku…

Izbor TOP 50 najboljih sajtova i on-line nastupa je PC Press-ova najdugotrajnija aktivnost, kao i najstariji i najcenjeniji izbor ove vrste u Srbiji – to su pravi Internet oskari.

Kako je sve počelo…

Sve je počelo krajem 1997. godine kada je naš saradnik Aleksandar Petrović, poznat i kao iznogud sa Sezama, predložio da napravimo listu najboljih sajtova na (tadašnjem) YU Internetu. Bilo je pravo vreme za to – otkad se u februaru 1996. godine Srbija konačno povezala na svetsku Mrežu, svakodnevno su nastajali domaći sajtovi, a i publike više nije nedostajalo – “svako” je već bio na Internetu, a pogotovu svaki naš čitalac. Voleo bih da sada kažem da sam, kao urednik, imao viziju nečega što će se održati četvrt veka i steći ovakvu reputaciju, da će jednom ti oskari biti dodeljivani u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Kratko rečeno, nisam – gledao sam to kao na lep i prigodan tekst za novogodišnji broj časopisa. Bilo je i drugih pokušaja te vrste, recimo iz meseca u mesec smo objavljivali Internet vodič gde smo predstavljali zanimljive sajtove (domaće ili, uglavnom, strane) iz neke oblasti (od nauke, preko računarske štampe, do filma Godzilla), u leto smo objavili specijalni dodatak (umetak) “Leto na Web-u”… Pa zašto ne i TOP 50 domaćih sajtova.

Lako je moglo i da ne bude TOP 50 – u razgovoru sa Aleksandrom počeli smo od TOP 100, jer je akcije tog tipa imao američki PC Magazine. Zaključili smo da je 100 previše za naše uslove. Bili smo onda sasvim blizu tome da bude TOP 10, čak je i napravljena lista tih 10 sajtova, ali smo zaključili da je previše dobrih stvari ostalo van liste. Broj 25 nam je delovao nekako “suviše neparno”, i tako… TOP 50.

Top 50 kroz godine…

Iako se za 24 godine toliko toga promenilo i na Internetu i u proceduri izbora najboljih, neke osnove su postavljene još tad. U konkurenciji su sajtovi na bilo kom domenu, ali sa sadržajima prevashodno na srpskom jeziku, koji su bili aktivni tokom čitave godine za koju se izbor pravi. Sajtovi su podeljeni na kategorije, s tim što kategorije iz 1997. ne liče previše na današnje. Osim toga, tada nismo proglašavali pobednika u kategoriji.

Kada pogledate tu prvu listu na ovom linku videćete da nije mnogo sajtova preživelo do danas, čak i ako se .yu zameni sa .rs. Recimo vreme.com, beta.rs, etf.rs… ah da, i pcpress.rs, pošto smo, prilično neskromno, nagradu dodelili i sami sebi.

Aleksandar je pravio liste 50 najboljih i sledećih godina, zaključno sa januarom 1999, posle čega su pripremu liste preuzeli urednici časopisa PC. Od 2004. godine je objavljivanje liste prebačeno sa januarski na februarski broj, od 2005. godine uvodimo titulu pobednika u svakoj od kategorija, godine 2009. smo reorganizovali kategorije, od 2012. uvodimo i kategoriju posebnih priznanja, godine 2013. uvodimo Nagradu publike kao i posebnu kategoriju za mobilne aplikacije, godine 2014. činimo iskorak izvan zone Web-a i biramo TOP 50 on-line nastupa, dakle u obzir dolaze i nastupi na društvenim mrežama, a od 2018. pri izboru TOP 50 urednicima našeg časopisa pomaže stručni žiri, koga čine istaknuti stručnjaci za Internet i komunikacije.

Ovogodišnji novitet – live stream

Čitava akcija je 2012. godine dobila novo ruho, pošto smo 2. februara te godine naše oskare, u vidu plaketa i statua, predali na svečanosti u Skupštini grada Beograda. I ove godine nas čeka veliki novitet, pošto će ta svečanost biti strimovana na našem YouTube kanalu.

Već godinama važnu reč pri izboru TOP 50 on-line sadržaja imaju čitaoci našeg časopisa i posetioci pcpress.rs, koji nominuju sajtove za neko od priznanja. Predlažemo vam da to uradite i ovaj put, na stranici https://pcpress.rs/top-50-2020-predlozi/

