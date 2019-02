Top 50: Dobitnici tradicionalnih priznanja za najbolja onlajn mesta na domaćem internetu su poznati

Tradicija dodele nagrada PC Press-a duga 22 godine se nastavlja. Ponovo smo zajedno sa stručnim žirijem birali najbolja onlajn mesta na domaćem internetu. Podelili smo veliki broj nagrada u šest kategorija namenjenih internet sajtovima, zatim za najbolju aplikaciju, u kategoriji društvenih mreža, a naša publika je imala priliku i da se izjasni putem glasanja za priznanje publike. Naravno, dodeljene su i specijalne nagrade za posebna dostignuća u protekloj godini.

Svečana dodela nagrada će se održati 6. februara ove godine u svečanoj sali Skupštine Grada Beograda. Redakcija PC Press-a svake godine tradicionalno organizuje Top 50 izbor najboljih onlajn mesta na domaćem internetu tokom januara i početkom februara.

Nagradu publike je ove godine odneo portal eKapija, koji je odneo najviše glasova na našem otvorenom glasanju za nagradu publike, a ko su preostali dobitnici, saznaćete u nastavku teksta, po kategorijama. Preostale nagrade je birao stručni žiri, sastavljen od uredničkog kolegijuma redakcije PC Press, te troje uglednih stručnjaka, koji su istovremeno i predstavnici prošlogodišnjih pobednika. Gostujući članovi žirija su ove godine bili prof. dr Nataša Krstić, rukovodilac studijskog programa “Digitalni marketing” na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Branislava Gajić Stanojević, jedan od osnivača i suvlasnika Infostud grupe, te Nikola Stojić, urednik sajta N1 Beograd. Njima se i ovim putem zahvaljujemo na doprinosu.

Najbolji sajtovi

U kategoriji Vesti i mediji, najveći broj bodova je odneo sajt beta.rs, koji je od običnog informativnog agencijskog sajta porastao u moderan news portal, koji čitaocima pruža kompletan pregled domaćih, regionalnih i svetskih vesti, i to od politike, ekonomije i sporta do zanimljivosti. U ovoj kategoriji su takođe priznanja poneli bbc.rs, lokalni servis britanske medijske kuće, zatim mondo.rs, portal koji je u samom vrhu po čitanosti u Srbiji, vice.com, koji je informacije i koncept vesti doneo u jednom drugačijem ruhu na lokalnoj platformi koja podrazumeva istraživačko novinarstvo nove generacije. Najzad, listu u ovoj kategoriji kompletira pistaljka.rs, čiji je slogan “Prijavite korupciju bez straha”, te svojom misijom i uspešnim istraživačkim radom svakako zaslužuje da bude prepoznat, a dodatni bonus je što je sadržaj sajta dostupan na ćirilici, latinici i na engleskom jeziku.

Rastuća važnost kategorije eMarket se najbolje ogleda u činjenici da elektronska trgovina raste brzom stopom. U samom vrhu kategorije je dijaspora.shop, koji pomaže svima koji su otišli da potraže sreću negde drugde da lako i brzo kupe i plate robu koja će biti isporučena na domaću adresu. Zatim je tu delfi.rs, sajt verovatno najbolje knjižare u Srbiji, limundo.com, koji zaista predstavlja čitav svet za sebe zajedno sa sestrinskim kupindo sajtom, dok ljubitelji sporta i sportske opreme sasvim sigurno nešto za sebe mogu pronaći na n-sport.net sajtu. Konačno, tu je i prodavnicaalata.rs za sve one koji vole da “majstorišu”, ili im je prosto potreban alat određenog tipa.

Poslovni i društveni servisi su široka kategorija koja obuhvata ono što može koristiti i privredi i građanima. Najviše bodova u kategoriji je odneo veoma popularan sajt cenoteka.rs, koji olakšava (i pojeftinjuje) svakodnevnu potragu za osnovnim životnim namirnicama, uz obaveštenja o sniženjima, akcijama i slično. Sajt cityexpert.rs dokazuje da nije samo kupovina sitnih namirnica moguća iz fotelje, već da se i nekretnine mogu pregledati brzo i lako, uz bogatu primenu multimedijalnih alata nove generacije. Značaj sajta euprava.gov.rs ne treba posebno dočaravati, dok je kamatica.rs veoma popularan sajt za sve one koji žele da prate informacije vezane za bankarsko-finansijski sektor. Najzad, svi koji žele nešto više od osnovne usluge i uz to vode računa o zdravoj ishrani su dobili interesantan mojapijaca.rs servis, koji olakšava dolaženje do prirodno odgojenog, ekološki podobnog i organski sertifikovanog proizvoda.

Obrazovanje i kultura zauzimaju posebno mesto na našoj listi Top 50 najboljih onlajn stvari u Srbiji. Protekle godine mogli ste da se podsetite kako izgleda druženje u redovima za posetu muzeju, a ponovno otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu bilo je povod i za restauraciju sajta narodnimuzej.rs koji, pored pomenute ustanove, podržava i Galeriju fresaka, Muzej Lepenski Vir, Arheološki muzej Đerdapa i Muzej Vuka i Dositeja. Portal edukacija.rs okuplja ciljnu grupu kojoj je zajednički interes neki od oblika obrazovanja: osnovnoškolsko, srednjoškolsko, fakultetsko, neformalno… “Mesto za drugačije sadržaje”, kako za sebe u podnaslovu kaže portal kultivisise.rs, jedan je od zanimljivih sajtova koji nudi bogate i raznovrsne sadržaje, tako dragocene u vreme vladavine površnih opaski na društvenim mrežama. Link Grupa je tržišni lider na polju agilnog obrazovanja na najvažnijim poljima na svetu kao što su informacione tehnologije, poslovanje, marketing, dizajn, pa stoga ne čudi što se sajt savremena-osnovna.edu.rs našao na našoj listi. Najzad, u moru bizarnih vesti i predvidivih medijskih tema, među stalnim informacionim “kampanjama” koje (kontrolisano) izbijaju na društvenim mrežama i sadržajima koji se zapravo nikoga ne tiču, sajt naukakrozprice.rs predstavlja nešto drugo – kreativne i zanimljive priloge inspirisane naučnim saznanjima o svetu

Dom i zabava je ništa manje raznovrsna kategorija, sa brojnim sajtovima koji su se žestoko nadmetali. Ipak, na kraju su se neki morali izdvojiti. Sajt balkanrock.com je regionalni portal magazinskog tipa, po uređivačkoj politici blizak svetskim muzičkim magazinima. Osnovan je krajem 2006. godine sa vizijom da postane mesto okupljanja za sve ljubitelje rokenrola, metala, panka i alternativne muzike u regionu bivše Jugoslavije. Portal lekarinfo.com je nastao kao projekat istoimenog udruženja lekara osnovanog u Nišu sa ciljevima edukovanja, informisanja, širenja zdravstvene kulture i zdravih životnih navika. Na našoj listi našao se i portal luxlife.rs koji se bavi svetom luksuza i svime što to prati. Sajt najboljamamanasvetu.com posvećen je majkama, posebno mladim, a istrajnost potvrđuje kontinualni rad sajta koji donosi informacije vezane za trudnoću, roditeljstvo, ishranu, ali i razne ideje kako urediti dom, kako kroz igru podsticati razvoj deteta i slično. Blog savourytrips.com je posvećen putnicima gurmanima – gde putovati, šta videti, ali i gde najbolje jesti. Vlasnica bloga je Suzana Jovanović, koja je ljubav prema kuvanju iz najranijih dana dopunila ljubavlju prema putovanjima kreirajući na taj način veoma interesantno i specifično mesto na internetu.

Sport i (avan)turizam su uvek tema koja privlači ogroman broj korisnika. Među brojnim sajtovima ovog tipa se izdvaja mozzartsport.com, veoma dobro poznat sportski portal nastao 2011. godine, koji radi u okviru kompanije Mozzart. Reč je o ultimativnoj destinaciji za sve entuzijaste kada je svet sporta u pitanju. Putovanja.info je specifičan sajt koji objedinjuje informacije o potencijalnim destinacijama, nudeći korisnicima mogućnost da kroz komentare, utiske, foto ture i putopise predstave mesta na kojima su boravili. Slično se može reći i za runawaytravels.rs, turistički sajt koji je nastao inicijativom trkača da se ovaj sport promoviše kroz putovanja, druženje i zabavu. Dotle, selo.rs je prezentacija udruženja koje ima za cilj da objedini seoske turističke ponude iz čitave Srbije. Ne samo da je reč o jednom od najposećenijih turističkih sajtova, već on ima izuzetnu ulogu u promociji seoskog turizma, čime čini uslugu kompletnom društvu. Najzad, sportklub.rs je dobro poznati sajt koji prati brojne Sportklub kanale, ultimativnu destinaciju kada su sportski mečevi u pitanju.

Kategorija Mobilne aplikacije

Rastuća važnost mobilnih aplikacija je sasvim očigledna. Žiriju se najviše dopala aplikacija RTS Planeta. Ako redovno pratite RTS programe, Planeta je aplikacija koja će vam pomoći da ne propustite ono što vas zanima, ali i da pronađete sadržaje o kojima možda niste ni razmišljali. To je stari dobri TV vodič smešten u vaš mobilni uređaj, ali i mnogo više od toga. SBB-ov projekat EON je jedan od tehnoloških podviga 2018. godine. Mogućnost da gledate televiziju na raznim uređajima, a pre svega na PC-ju, Android i iOS uređaju kroz jedinstveni sistem zaista predstavlja veliki korak napred. Glook.me je regionalna Loyalty&Shopping platforma koja omogućava da pod povoljnim uslovima nabavite robu koja vas zanima, gde krećući se (hodajući, trčeći, vozeći bicikl…) zarađujete Go:Coine virtuelnu kripto-valutu koju kasnije možete da potrošite u Go:Shop marketu sa kojom su povezani veliki domaći lanci. TV aplikacija kompanije Orion Telekom je dobar način da gledate televiziju na svom mobilnom uređaju. Aplikacija nije zahtevna, potrebna joj je samo Wi-Fi ili 3G data konekcija, a upotreba je savršeno jednostavna – kliknete na željeni program i gledate ga. Najzad, tu je aplikacija Tehnomanija prodavnice, koja nije samo sajt upakovan u zgodan program – to je alatka za lako snalaženje u Tehnomanija ponudi, pa i vodič do obližnje prodavnice, uz proveru da li željena roba može odmah da se kupi u njoj, koje su akcije u toku i tako dalje.

Kategorija Društvene mreže

Društvene mreže su relativno nova kategorija i kako sačinjavaju veliki deo naših života u današnje vreme, a i zauzimaju značajno mesto na internetu, neki profili, nalozi i kanali su se istakli u 2018. Što se tiče Facebook-a, ove godine se istakla stranica medijske kuće @ninonline, koju prati preko 75 hiljada ljudi. Možda sadržaj društveno-političkog magazina s tradicijom dugom preko 80 godina ne možete da čitate online, ali zato njihova Facebook stranica obiluje kvalitetnim sadržajem. Da izbegnete glavobolje oko renoviranja stana potražite inspiraciju, savete i trikove na Facebook stranici @enterijerstana gde toga ne manjka. Facebook profil slične tematike je i @nefa.namestaj, čiji je jedan od glavnih aduta ažurnost i fokus na svakog pratioca stranice koji bi, ako ne danas a ono sigurno sutra, mogao da bude kupac. Na kraju Facebook stranica @LukovskaBanja je izgradila impresivnu zajednicu korisnika koji uživaju u turizmu.

Među Instagram profilima ove godine su se izdvojili pre svega @harpersbazaarserbia, koji raznolikog fashion&beauty sadržaja, okuplja preko 30 hiljada pratilaca i poštovalaca visoke i takozvane ulične mode, modnih editorijala, kulture, lifestyle saveta kao i priča iz filmskog i sveta poznatih. Iako je veliki nemački maloprodajni trgovinski lanac “Lidl” otvorio svoje prve objekte u Srbiji tek u oktobru 2018. godine, za kratko vreme je uspeo da okupi oko svoje Instagram stranice @lidlsrbija 58 hiljada pratilaca. Ono što nam je privuklo pažnju je da se ovde mogu pronaći ne samo fotografije proizvoda, već i saveti vezani za zdravu ishranu, recepti za pripremu ukusnih obroka i poslastica kao i poneki beauty savet. Instagram profil koji može da stane rame uz rame sa nekim svetskim stranicama je @ig_belgrade koji trenutno ima preko 50 hiljada pratilaca. Sadržajem opredeljen da prikazuje najlepše delove i magične trenutke života u glavnom gradu, ova stranica pruža priliku kako zaljubljenicima u fotografiju tako i profesionalncima priliku da se njhov rad pronađe u feed-u.

LinkedIn poslovna društvena mreža je takođe imala svoje istaknute stranice, te je kompanija Nordeus koja je kreirala Top Eleven igru pobrala simpatije. Pametno kombinovanje fotografija, video zapisa, opisa u postovima kao i haštegova je ono što je stranicu /company/Nordeus izdvojilo među LinkedIn stranicama. Marketinška agencija Homepage se vodi parolom da iza svakog uspešnog rezultata stoji dobra ideja, temeljna strategija i kreativnost potrebna za njenu realizaciju. To se svakako ogleda i na njihovoj /company/Homepage LinkedIn stranici. Interesantni vizuali i zanimljivi opisi su izdvojili ovaj profil od ostalih predloga u ovoj kategoriji. Sadržaj se redovno ažurira i tematski je usklađen, što ga čini prepoznatljivim.

Na Twitter-u među ostalim nalozima izdvojio se filozof digitalnog doba, Milan Vučićević stoji iza @NichimIzazvan naloga. Izdvojio se umotvorinama u kojima se trudi da širi pozitivan stav i duh. Okrenut ka kritici društva, koji za sebe kaže da je “ambasador sporta i lepog ponašanja”, Milanova misija na Twitter-u je da navede na razmišljanje. Vođen principima i stavom da ukine svoju autorsku emisiju, Ivan Ivanović ima 655 hiljada pratilaca na Twitter-u. Otvoren, direktan i što se kaže bez dlake na jeziku u iznošenju svojih uverenja, u kombinaciji sa popularnošću izdvojio je @veceivan Twitter nalog od ostalih.

Na kraju, ništa manje vredan, YouTube je imao svoje istaknute kanale za 2018. godinu. Među njima su Dragoljub Mićko Ljubičić koji na svom zvaničnom YouTube kanalu Mićko Ljubičić Official Channel ima preko 37 hiljada registrovanih pratilaca. Kanal obiluje video i audio zapisima koji svedoče o njegovom višegodišnjem radu kroz razne medijske forme, a kultne emisije koje smo voleli da gledamo kao što je “Pozovi M, ili će on tebe”, ali i ove nove kao što je “PLjiŽ”, YouTube platforma nam omogućava da gledamo bilo kada, a neki video zapisi prevazilaze 545 hiljada pregleda! Verovatno ne postoji osoba koja ne voli specijalitete svoje bake, što je Jelena Petrović, samouki YouTuber, mudro iskoristila nazvavši svoj kanal Bakina kuhinja. Kada kažemo YouTube uvek pomislimo na mlađe generacije, međutim simpatična baka Jelena koja za sebe kaže da ima preko 60 godina i sa preko 145 hiljada registrovanih korisnika, razbija taj stereotip. Redovno i revnosno ažuriran sadržaj prati naziv kanala, pa tako možemo pronaći recepte za razne ukusne đakonije, a pojedini video zapisi imaju preko 930 hiljada pregleda. Među malobrojnim IT medijima u Srbiji, Benchmark je uvideo sve prednosti i mogućnosti koje donosi YouTube platforma, te se ozbiljno pozabavio kreiranjem video sadržaja. Sa preko 36 hiljada registrovanih korisnika, kanal Benchmark nam redovno pruža veoma kvalitetne snimke, koji sadržinski prate tematiku portala. Zalaganje je primetno, pa se tako trud i rad uvek isplate, što je dovelo do toga da pojedini video zapisi imaju preko 143 hiljada pregleda. #FT1P je verovatno najpraktičniji i najkorisniji YouTube kanal za svakoga ko želi da započne sopstveni biznis, ali i za preduzetnike i one koji već imaju razvijeno preduzeće. Milan Trbojević, osnivač kanala, je jednoj prilično suvoparnoj temi kao što je knjigovodstvo i administracija uneo neophodnu dozu interesantnosti šaljivim nazivom kanala FT1P – “Fali ti jedan papir”. Formom jednominutnih video zapisa, na pitak način i jednostavnim rečnikom pojašnjavaju se svi oni zastrašujući pojmovi vezani za poreze, birokratiju i poslovanje uopšte.

Specijalne nagrade

Digital Life – Digitalizacijom do kvalitetnijeg života

Dobitnik specijalne nagrade Digital Life za 2018. godinu je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije. Ovu nagradu dodeljujemo za uvođenje instant platnog sistema. Reč je o najsavremenijem platnom sistemu koji će raditi neprekidno i omogućavati prenos novčanih sredstava u roku od samo nekoliko sekundi. Na uspostavljanju ovog sistema guverner NBS i njen tim radili su gotovo dve godine i on predstavlja jedan od najznačajnijih projekata Narodne banke Srbije ikada. Puštanjem u rad IPS NBS sistema, Narodna banka Srbije stala je rame uz rame sa najznačajnijim finansijskim institucijama u svetu. IPS NBS sistem značajno će olakšati prenos novčanih sredstava kako građanima, tako i privredi.

Specijalna nagrada RNIDS

Za 2018. godinu, RNIDS dodeljuje nagradu domenu мотрио.срб, na kome globalni automobilski brend Renault Nissan Slovenija razvija svoje poslovanje u Srbiji. Ovo je odličan primer kako se na pravi način koristi srpski jezik i ćiriličko pismo na internetu – u skladu sa tržištem na kome se posluje. Kako većina jezika koji se govore u Srbiji spada u “manje jezike”, podrška pripadajućim pismima je utoliko značajnija. Specifična latinička slova ovih pisama su sada podržana u okviru .RS domena, a od marta 2019. će biti podržana i ćirilička u okviru .срб domena, čime će naši nacionalni domeni podržavati pisma čak 19 jezika. Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije”, skraćeno RNIDS, upravlja registrom naziva nacionalnih internet domena .RS i .СРБ i internet infrastrukturom od posebnog značaja za funkcionisanje interneta u Srbiji, koja obezbeđuje da nacionalni internet domeni besprekorno funkcionišu.

Digital Biz – Unapređenje poslovanja kroz digitalnu transformaciju

Misija kompanije Yunet, dobitnika novoustanovljene nagrade Digital Biz, jeste da stvara digitalni svet koji postaje stil života zadovoljnog korisnika, ističu u ovoj kompaniji kao njihov glavni moto. Upravo je kompanija Yunet jedan od prvih internet servis provajdera koji uspešno posluje na tržištu Srbije više od 25 godina, postavivši od prvog dana visoke standarde i stalno unapređujući portfolio usluga koje prilagođava potrebama tržišta. Kompanija je zahvaljujući odanosti tradiciji, vernosti svojim vrednostima i klijentima, kao i profesionalnom timu stekla prepoznatljivost na tržištu, što je i razlog da Yunet dobije ovu specijalnu nagradu. Pored pružanja usluga, Yunet-ovi klijenti često ističu i savetodavnu ulogu ove kompanije, jer u svakom trenutku mogu da im se obrate i dobiju odgovor i pomoć na sva pitanja u oblasti ICT-a. Uz sve to, za Yunet ne važi ona stara “obućar ima najgoru obuću”, naprotiv – i danas ga predstavljaju osvežen brend, savremen portfolio usluga, profesionalan sajt i sjajna podrška na društvenim mrežama.

Digital Edu – Unapređenje digitalnog obrazovanja

Specijalnu nagradu Digital Edu dodelili smo kompaniji Endava, koja je pre svega neverovatno uspešan startap. Počeli su 2001. sa svega tri zaposlena, a 2018. ih imaju skoro 500. Endava ima pet ključnih programa razvoja karijere IT stručnjaka: U fazi studiranja: Endava na Matematičkom fakultetu drže kurs na master studijama na temu testiranja softvera i upravljanje projektima sa naglaskom na agilne metodologije. Na Elektrotehničkom fakultetu godinama daju stipendije za školovanje na odseku Softverskog inženjerstva za “prvog ispod crte”. Sarađuju sa studentskim organizacijama na projektima približavanja studenata i kompanija kao što su Job Fair, Soft Skills Academy i Open IT. Kroz program stručnih praksi: Praktikant dobija mentora u okviru živog projekta za klijenta, na kojem provodi do 3 meseca pre dobijanja ugovora o radu. U toku 2018. godine Endava je primila 60 mladih inženjera kroz svoj program prakse. Razvoj karijere: Od početnika do seniora se stiže radom na projektima, gde se po pravilu primenjuju agilne metodologije razvoja softvera i gde se usvajaju najbolje industrijske prakse, a od strane kompanije se obezbeđujw soft skill. Razvoj karijere za seniore: Endavin odgovor na pitanje šta ljudi u IT-ju mogu da rade kada imaju 10, 20 ili više godina iskustva. Jedan pravac karijere je usmeren na napredak u tehničkim oblastima, kao što je enterprise arhitektura sistema i rad na kompleksnim sistemima klijenata koji su multinacionalne kompanije sa razvijenim tehničkim ekosistemima. Drugi pravac je projektni, timski i komercijalni menadžment gde se ljudi delimično udaljuju od direktnog rada na tehničkim poslovima i specijalizuju za menadžerske discipline. Poseban deo odnosi se na program “vraćanja” IT zajednici, kroz deljenje znanja i iskustva i sa studentima i sa seniorima, uz organizovanje niza radionica.

Specijalna nagrada mCloud – Doprinos razvoju Webi IT zajednice

wpserbia.rs, Milan Ivanović

mCloud, lider u oblasti hosting usluga na domaćem tržištu, od prošle godine dodeljuje specijalnu godišnju nagradu za najveći doprinos razvoju Web i IT zajednice. Cilj ovog priznanja je da skrene pažnju na zaslužne pojedince i grupe koji su uvek nekako u “bekstejdžu”, a zapravo bez njih ne možemo.

Nagrade za najbolje sajtove i online stvari uvek preuzimaju urednici tih sajtova, agencije, direktori, marketing menadžeri. A da li su samo oni zaslužni za uspeh nekog sajta? Da se podsetimo – svaki sajt zapravo čine najmanje tri elementa bez kojih ne može da se očekuje uspeh:

sam sajt – ideja, sadržaj, dizajn…

hosting, koji obezbeđuje da sajt bude uvek dostupan,

programeri, koji su taj sajt napravili tako da bude funkcionalan.

Vlasnici i urednici sajtova uvek su “frontmeni Web benda”. Međutim, gde su tu zasluge za ostale koji su neophodni za uspeh? Prvenstveno mislimo na programere i zajednicu, bez kojih ni ljudi u mCloud-u, ni vlasnici sajtova, ne bi mogli da budu uspešni. Mainstream-u, kao hosting provajderu, je dovoljna nagrada to što se skoro uvek ispostavi da se dobar deo sajtova koji dobiju nagradu Top 50 hostuje upravo na njihovim serverima. Ovom nagradom Mainstream želi da istakne pojedince i grupe koji su uvek u pozadini.

Da li znate da WordPress platformu danas koristi više od 33 odsto sajtova širom sveta (među tim sajtovima nalaze se The New York Times, The Time, The White House, open.NASA, Mashable, BBC America, The Rolling Stones, TechCrunch i mnogi drugi), a da je sam WordPress besplatno, open source rešenje koje razvija zajednica? Da su za uspeh nekih od nagrađenih sajtova zaslužni ljudi i iz Srbije koji nesebično dele znanja i da je možda baš vaš Webmaster učio od njih ili je zaslužan za njegov razvoj. Pitajte ga da li zna Milana Ivanovića iz WP Srbija.

Ovogodišnja nagrada zasluženo odlazi u ruke Milana Ivanovića, glavnog pokretača WP Srbija zajednice, koja neformalno postoji od 2013. godine. WordPress zajednica Srbije veoma je aktivna na društvenim mrežama, a samo na Facebook mreži u grupi WP Srbija ima više od 7600 članova. Organizuju okupljanja u preko 15 gradova Srbije (Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Vršcu, Šapcu, Inđiji, Boru, Vranju, Kruševcu, Somboru, Kikindi, Subotici…), nesebično dele znanja, predloge i mišljenja, rade na lokalizaciji alata, pomažu se međusobno u radu i rešavanju bilo kakvog problema, a velika su podrška svakom početniku, koji kada stasa u profesionalca, nastavlja da vraća zajednici na isti način. Sve ovo rade volonterski, bez formalne organizacije ili udruženja koje od toga prihoduje.

WordCamp je neformalni događaj koji volonterski organizuje zajednica ljudi koji koriste WordPress. Svi od običnih zaljubljenika pa do programera učestvuju, razmenjuju ideje i upoznaju jedni druge. Tokom 2018. Beograd i Srbija su bili domaćini WordCamp Europe, svetske konferencije posvećene WordPress platformi i njenim zaljubljenicima. Manifestacija je okupila više od 2400 stručnjaka iz celog sveta i ujedno bila najveća WordPress konferencija ikada održana.

Milan Ivanović je na dovođenju WordCamp Europe u Beograd aktivno radio od septembra 2015. Budući da WordCamp Europe svake godine menja državu i grad, ove godine se održava u Berlinu. Milan je ove godine Global Lead, što je na svetskom nivou jedna od uloga s definitivno najvećom odgovornošću unutar svetske WordPress zajednice.

Specijalna nagrada: Inovacija

Generali Osiguranje Srbija

Uočavajući da na tržištu imamo sve više inovativnih proizvoda i usluga, koji su potpuno u skladu sa inovacijama u tehnološkom smislu i sa digitalizacijom, odlučili smo da ustanovimo novu specijalnu nagradu za inovaciju. Ovogodišnji dobitnik nagrade za inovaciju, u oblasti osiguravajućih kuća, je proizvod Generali osiguranja Srbije, “Osiguranje ekrana mobilnog telefona”.

Specijalna nagrada: Kampanja

Halkbank Beograd

Prošlu godinu su obeležili neki od odličnih nastupa na društvenim mrežama. Kompanije su se u velikoj meri okrenule pojedinim mrežama kao kanalima komunikacije sa klijentima. Veoma zapaženu kampanju, sa odličnim uspehom imala je Halkbank Beograd. Njihova Facebook kampanja “Upoznajte nas”, u kojoj su učestvovali zaposleni banke pokazuje da inovativan pristup ka reklamnoj kampanji tako i socijalnim mrežama daje odlične rezultate.

