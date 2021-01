Top 7 Web Development trendova koji se očekuju 2021

Tehnologija se brzo razvija, pa stoga web programeri moraju biti u toku sa tekućim razvojem i trendovima.

7 ključnih trendova koji će vam pomoći da ostanete konkurentni i poboljšate korisničko iskustvo

Širom sveta postoji preko 1,74 milijarde web lokacija. Web stranice nisu puki kod – one su zaštitno lice vašeg posla. Noviji trendovi na tržištu kontinuirano utiču na proces web razvoja. Ovi trendovi programerima donose dinamičnije i praktičnije načine dizajniranja i izrade web stranica. Imajući to u vidu, sektor web razvoja se postepeno menja, čineći da je najvažnije uskladiti ciljeve sa najnovijim trendovima, tehnikama i popularnim pristupima kako biste ostali u igri.

Progressive Web App Development

PWA se ponaša kao native mobilne aplikacije, ali zapravo su web lokacije. Prema studijama, PWA imaju 36% veću stopu konverzije od native aplikacija. Glavni cilj PWA-a je da korisnicima na svim uređajima pruže iskustvo nalik mobilnoj aplikaciji. Oni su interaktivniji i odzivniji. PWA poboljšavaju korisničko iskustvo putem funkcionalnosti slične aplikaciji, ali bez potrebe da je preuzmu. Neka od najvećih imena u industriji, kao što su Amazon, Twitter i Forbes, kombinuju native i web aplikacije kako bi povećali broj konverzija i smanjili stopu odbijanja. Pojava PWA-a učinila je identitet globalnih brendova prilično jačim zbog njihovog oflajn načina rada, brzog učitavanja i brzine stranice. Budući da se korisnici mobilnih uređaja svakodnevno povećavaju zbog pristupačnosti i pouzdanosti, ovaj trend će nastaviti da raste tokom 2021. godine.

Dark-Themed UI

Ovaj trend smo videli u mobilnim aplikacijama, ali sada se i web stranice kreću ka njemu. Korisnički interfejsi sa noćnom ili tamnom temom su prijatniji za oči – ne samo da smanjuje prekomerno naprezanje očiju, već i olakšava uočavanje sadržaja poboljšavajući vidljivost i štedi vreme baterije; povećanje broja crnih piksela troši manje energije uređaja. To je jedan od ključnih trendova u sektoru web razvoja za 2021. godinu. Najveći giganti poput WhatsApp-a, Facebook-a, Twitter-a, Android-a, Apple-a, YouTube-a, Reddit-a I drugih, već nude korisnicima ovu opciju.

AI-Powered Chatbotovi

Potražnja za komunikacijom na bazi veštačke inteligencije biće u porastu 2021. Web lokacije će biti više usredsređene na izgradnju chatbotova i virtuelnih asistenata na bazi veštačke inteligencije radi poboljšanog korisničkog iskustva. Chatbotovi su možda potcenjeni, ali su zgodni i mogu odmah da angažuju korisnike nakon što se nađu na web stranici. Oni korisnicima pružaju brze odgovore, što može pomoći preduzećima da izbegnu kašnjenja i stope pada kupaca. Botovi se obučavaju o podacima prikupljenim od korisnika kroz niz angažmana, koji im omogućavaju da pruže bolja rešenja.

Tehnike prepoznavanja govora i kognitivna inteligencija, kombinuju se kako bi chatbotovi postali pouzdaniji od osoblja za pomoć ljudima. Globalne industrije poput e-trgovine, putovanja i turizma, zdravstvene zaštite itd. Već sada shvataju važnost chatbotova.

Single-Page Web stranice

Ovaj trend se u velikoj meri video još 2020. godine. Polako prolazi vreme izgradnje dugih i opsežnih web struktura. Sa ljudima koji koriste internet putem mobilnih uređaja, single-page web stranice su lakše za korišćenje. Stari način pravljenja zasebnih stranica za različite teme, postaju zastareli.

Single-page web lokacije u velikoj meri smanjuju učitavanje stranice i čine je bržom. Zbog svoje jednostavnosti dobro funkcionišu i na mobilnim uređajima i na računarima. Štaviše, nisu skupi za razvoj i hosting, a minimalistički dizajn je lakši I privlačniji za čitanje.

Voice Recognition tehnologija

The Internet of things (IoT) već neko vreme ima veliku važnost. 2021. godine možemo videti ili očekivati poboljšanje u jednoj važnoj oblasti, tj. glasovnoj pretrazi. Prema studijama, procenjuje se da će oko 8 milijardi glasovnih asistenata biti u upotrebi do 2023. godine. Glasovna tehnologija dostigla je novi nivo stvaranjem pametnih zvučnika i asistenata. Zbog toga programeri moraju da obezbede da je web lokacija u potpunosti optimizovana za prilagođavanje funkcionalnosti glasovne pretrage.

Website Security

Prema studijama, hakeri svakodnevno napadnu gotovo 50.000 web lokacija. Ovo je zabrinjavajuće jer mnoge kompanije koriste digitalne platforme za vođenje svog poslovanja. Web lokacije, s druge strane, sadrže puno osetljivih podataka o kupcima. 2021. je godina kada će se uspostaviti strogi protokoli o bezbednosti web stranica. Korišćenje HTTPS protokola biće prioritet za sve programere i vlasnike web stranica. HTTPS protokol je osnovni sigurnosni standard za sve web lokacije, jer obezbeđuje sigurnu komunikaciju bez ikakvih pretnji od strane trećih lica. Web lokacije koje nisu zaštićene HTTPS-om, na Google-u su označene kao nebezbedne. Redovno ažuriranje softvera postaće vitalno kako bi se osigurala sigurnost web stranica.

Cloud Computing

Prema Gartneru, očekuje se da će public cloud servisi porasti na 306,9 milijardi dolara do 2021.

Cloud computing sprečava gubitak podataka i preopterećenje podacima, pa zato ima sposobnost da zameni redovne servere. Ovaj trend će transformisati pristup web razvoju u narednim godinama, jer ne samo da smanjuje troškove razvoja, već i jača celokupnu web arhitekturu. Google Cloud Functions, Azure Functions, AVS Lambda, itd, samo su neki od popularnih primera.

