Top50 nagrade: Ko je zapalio Internet?

Po 28. put tragamo za savršenim nastupima na domaćem Internetu i najzad smo to savršenstvo dostigli. 28 je, kažu matematičari, savršen broj, a koliko god je savršenstvo u ovom svetu retko, naši kandidati su učinili sve da mu se približe. Požurimo dakle da upoznamo ovogodišnje pobednike!

Već 28 godina pregledamo, ocenjujemo i pišemo o najboljim, najpametnijim i najlepšim dometima domaćeg online obraćanja. Podseća li vas to na nešto? Nas svaki put podseti na to da smo se svi zajedno stalno menjali. Menjali su se i proizvođači sadržaja, i publika, pa i mi – „strogi“ pratioci i kritičari ovih promena. Redakcija časopisa PC Press svakako nije usamljena u procenama i ocenama online nastupa, pa ovogodišnji plenum dopunjavaju četiri uvažena autoriteta u oblasti digitalnih medija: Robert Čoban, predsednik Color Press Group, Slobodan Marković, digitalni savetnik UNDP, Jana Dačović i Aleksa Simić, influenseri. Ovaj zajednički ekspertski tim prošao je dug put predlaganja kandidata i izdvajanja najboljih.



Dok se žiri vredno bavio svojim poslom, bacili smo pogled i na RNIDS koji beleži linearan, ali stalan rast registrovanih nacionalnih domena, koji je početkom ove godine prešao brojku od 135.000. Malo ili mnogo, procenite sami. Činjenica je da sve više sajtova i servisa koristi TLD (top-level-domains) nazive za svoje web prisustvo uz neizbežne nastavke /rs ili /rs jer više nije teško ustanoviti odakle gledate i kojim jezikom da vam se obrate.

To se svakako odnosi na velike firme, značajne brendove i velike servise, a lično Web obraćanje poput blogova, je gotovo nestalo. To i ne treba da nas čudi, jer je sve više društvenih mreža i platformi na kojima mnogo lakše možete da izrazite svoje mišljenje i podelite svoja razmišljanja i interesovanja, a da ne morate da registrujete svoj domen, zakupljujete hosting, učite (ne daj Bože) PHP, HTML, JavaScript, iako vas zapravo zanima samo kuvanje, ulepšavanje, automobili…

Zvuči vrlo logično, ali oslanjanje na samo takav vid komunikacije i interakcije sa svetom dovodi do krugova učesnika koji imaju iste (ili slične) stavove i ponekad surovo odbacivanje neistomišljenika. S druge strane, društvene mreže obilato koriste i veliki brendovi i kompanije u želji da nađu što direktniji put ko korisnika i kupaca.

Bilo kako bilo, Internet se neprestano menja, a dugotrajne, pa i kratkoročne posledice ovih promena ne može da predvidi ni ovako ugledan tim eksperata koji sve pomno prati. Zato je najmanje što možemo da pohvalimo one koji su se izdvojili svojim nastupima tokom protekle godine i uručimo im zaslužene statue i plakete.

Vesti i mediji

n1info.rs

U burnim mesecima u kojima živimo, portal N1 info je za mnoge najznačajniji izvor informacija o životu u Srbiji. Često osporavan od protivnika, među posetiocima je poznat po sveobuhvatnom i ažurnom izveštavanju o događajima koje neki drugi sajtovi tendenciozno preskaču. Kao deo regionalne multimedijalne platforme koja ima produkcione centre u Beogradu, Sarajevu, Ljubljani i Zagrebu, portal pruža sadržaje koji obuhvataju vesti, analize, intervjue i reportaže iz različitih oblasti poput politike, ekonomije, kulture, sporta i tehnologije, a sarađuje i sa medijskom kućom CNN. Dizajn sajta je responzivan i prilagođen različitim uređajima, a obuhvata i mobilne aplikacije za Android i iOS platformu.

021.rs

021.rs je jedan od najprepoznatljivijih informativnih medija u Novom Sadu i Vojvodini. Portal se ističe nezavisnim novinars­tvom, pravovremenim informacijama i istraživačkim tekstovima koji pokrivaju širok spektar – od politike i privrede, preko kulture i društvenih pitanja, do tehnologije i ekologije. Dizajn sajta je jednostavan i intuitivan, pa omogućava brz pristup vestima, dok su dodatne sekcije „Oglasi za posao“, „Život“ i „Zabava“ prilagođene specifičnim interesovanjima čitalaca. Portal nudi i bogat multimedijalni materijal, uključujući fotografije, video priloge, podcast-e i redovni radio-program. 021.rs brzo reaguje na aktuelna dešavanja, često donoseći ekskluzivne priče i intervjue.

crta.rs

CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) je neprofitna organizacija posvećena jačanju demok­ratskih procesa i institucija u Srbiji. Kroz svoj zvanični portal CRTA pruža detaljne informacije o svojim inicijativama, istraživanjima i publikacijama. Sajt je pregledno strukturiran sa jasno definisanim sekcijama „Aktivnosti“ i „Građani imaju moć“. CRTA je prepoznata po projektima kao što su „Istinomer“, platforma za proveru činjenica, i „Otvoreni parlament“, koji prati rad Narodne skupštine Republike Srbije. Portal crta.rs redovno objavljuje analize i blogove, pružajući posetiocima sveobuhvatan uvid u stanje demokratije i vladavine prava u našoj zemlji.

insajder.net

Insajder.net je poznat po dubinskom novinarstvu i analizi ključnih društvenih tema. Pokrenut 7. marta 2016. godine pod uredništvom Brankice Stanković, dugogodišnje autorke emisije „Insajder“ na TV B92, portal je zadržao posvećenost istraživačkom novinarstvu, proširujući fokus na dnevne događaje. Jasno su definisane sekcije „Najnovije“, „Više od vesti“ i „Emisije“. Insajder.net nudi bogat video materijal, uključujući serijale, intervjue i debate na aktuelne teme. Portal je prepoznat po nepristrasnom i dokazima potkrepljenom izveštavanju, što ga čini pouzdanim izvorom informacija za sve koji žele dublje razumevanje društvenih i političkih dešavanja u Srbiji.

radar.nova.rs

Radar je novi politički portal koji je formirala ekipa nekadašnjih novinara NIN-a. Ambicija im je da istražuju, otkrivaju, analiziraju i komentarišu političke, društveno-ekonomske i kulturne događaje iz Srbije, regiona i sveta. Prilozi su podeljeni po kategorijama poput „Politika“, „Društvo“, „Ekonomija“, „Global“ i „Kultura“. Portal je brzo stekao reputaciju zahvaljujući nepristrasnom i istraživačkom novinarstvu, pružajući čitaocima sveobuhvatan uvid u kompleksne društvene fenomene i događaje. Redovno ažuriranje sadržaja i posvećenost kvalitetu čine Radar relevantnim izvorom informacija za sve koji traže dublje razumevanje domaćih i globalnih društvenih tokova.

eCommere

shop.miele.rs

Miele je renomirani nemački proizvođač premijum kućnih aparata i profesionalne opreme, poznat po izuzetnom kvalitetu, inovacijama i dugotrajnosti proizvoda. Njihov sajt predstavlja sveobuhvatan izvor informacija o širokom spektru proizvoda, uključujući mašine za pranje i sušenje veša, frižidere, aparate za kafu i usisivače. Na sajtu su detaljni opisi proizvoda, tehničke specifikacije i uputstva za upotrebu, a tu je i mogućnost pristupa korisničkom servisu. Važan segment sajta je online prodavnica. Korisnički interfejs sajta je vrhunski, baš kao i Miele uređaji: navigacija je logična a pristup informacijama brz. Ako želite najbolje kućne aparate, ovo je mesto sa kog treba krenuti.

bcgroup-online.com

BC Group je vodeći online prodavac u oblasti industrijske i komercijalne opreme, koji kupcima pruža vrhunske proizvode prilagođene njihovom poslovanju. Web stranica sadrži sveobuhvatan katalog artikala u rasponu od medicinskih i laboratorijskih uređaja do kancelarijskog materijala i nameštaja, a sve je krenulo od IT opreme. Cilj BC Grupe je da isporuči kvalitetne proizvode i odličnu uslugu korisnicima, nudeći brzu isporuku i pouzdanu podršku za one kojima su potrebni specijalizovani alati i oprema. Platforma obezbeđuje besprekorno iskustvo kupovine za pojedinačne kupce, ali i za preduzeća svih veličina.

diplon.net

Diplon je online prodavnica koja se fokusira na važan element svačije kuće ili stana – kupatilo. Ovde ćete na jednom mestu pronaći sve što vam je potrebno za kupatilo. Možda želite da unapredite svoje kupatilo, ili ste majstor koji želi da brže i kvalitetnije obavi posao, ili samo tražite ideju ili inspiraciju čime biste oplemenili mesto na koje i car ide peške. Kade, tuš kabine, baterije, sanitarije, vodokotlići, ogledala, kupatilski nameštaj i još mnogo toga… sve je to na jednom mestu, pa ćete rado isprobati i opciju „Brza kupovina“.

eponuda.com

Eponuda je popularna online platforma za pretraživanje i kupovinu širokog spektra proizvoda iz različitih kategorija kao što su elektronika, odeća, kućne potrepštine i drugo. Sajt objedinjuje ponude više prodavaca, omogućavajući korisnicima da uporede cene i pronađu najbolju ponudu. Sa interfejsom koji je jednostavan za korišćenje, eponuda pruža praktično iskustvo kupovine za korisnike koji žele da

uštede vreme i novac dok pronalaze

najbolje popuste za lokalne i međuna­rodne brendove.

lilly.rs

Lilly Drogerie je veliki maloprodajni lanac specijalizovan za kozmetičke, zdravstvene i farmaceutske proizvode. Njihov zvanični sajt nudi korisnicima mogućnost online kupovine, ali i niz dodatnih informacija. Sajt je dizajniran sa fokusom na korisničko iskustvo, omogućavajući jednostavnu navigaciju kroz različite kate­gorije proizvoda i brzo pronalaženje artikala. Korisnici će pronaći i vredne informacije o aktuelnim popustima, promocijama i novitetima u ponudi. Integrisani sistem za online kupovinu obezbeđuje siguran i efikasan proces naručivanja, sa različitim opcijama plaćanja i dostave.

Poslovni i društveni servisi

polazak.rs

Polazak je objedinjeni pretraživač reda vožnje autobuskog i železničkog prevoza, a odnosi se kako na unutrašnji tako i na međunarodni saobraćaj. Za titulu pobednika u kategoriji preporučile su ga brojne dodatne pogodnosti. Ne morate da razmišljate da li je vaše putovanje planirano za radni dan, vikend ili praznik, možete da unesete i željeno presedanje, stanicu izlaska, ako ih ima više na destinaciji, i na kraju – da kupite kartu koja će vam odmah stići elekt­ronski. Razvijena je i mobilna aplikaciju dostupnu za Android uređaje, da biste lakše pristupali pretraživaču kada ste u pokretu. Dakle, spremite sendviče i hidrataciju i… srećan put!

cuvamte.gov.rs

Čuvam te je nacionalna platforma za prevenciju nasilja koje uključuje decu. Pokrenuta je od strane Vlade Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. To je obiman, ali vrlo pregledan sajt o tome kako sprečiti, uočiti i prijaviti nasilje nad onima koji će naslediti našu zemlju. Platforma promoviše teme meseca i aktuelne obuke, podstičući kontinuiranu edukaciju i angažovanje zajednice u stvaranju bezbednog okruženja za decu. Posebna pažnja posvećena je sprečavanju nasilja, te aktuelnom i najčešćem vidu zlostavljanja u digitalnom okruženju, a sve je potkrepljeno pažljivo napisanim tekstovima i video tutorijalima. Postoji i mogućnost prijave nasilja putem online formulara, čime se omogućava brza i efikasna reakcija nadležnih organa.

doprinesi.rs

Doprinesi je platforma posvećena promociji reciklaže sa humanitarnim karakterom. Njena misija je da poveže građane sa organizacijama i institucijama koje prihvataju donacije u vidu viška stvari, doprinoseći održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Na sajtu će korisnici pronaći detaljne informacije o tome šta sve mogu da doniraju: garderobu, hranu, knjige, igračke… Sajt deli inspirativne priče o inicijativama koje kombinuju cirkularnu ekonomiju i humanitarni rad. Intuitivan dizajn i jasna struktura sajta omogućavaju korisnicima lak pristup informacijama i brzo pronalaženje sadržaja. Doprinesi.rs inspiriše pojedince da postanu aktivni učesnici u stvaranju održive budućnosti, istovremeno pružajući podršku onima kojima je ta podrška najpotrebnija.

farmit.rs

Iako po stažu vrlo mlad, servis Farmit već uveliko ostvaruje cilj da povrće direktno iz bašte stigne na vaš sto, i to na dan kada vam je potrebno. Poljoprivrednik-snabdevač može da se fokusira na kvalitet jer već pre sadnje zna svoje kupce koji plaćaju unapred i nema otpada hrane jer je proizvodnja planirana. Zar vas ne uznemirava činjenica da Srbija ima toliko poljoprivrednog potencijala, a da na kraju uvozimo povrće? Pa, ni nama se to ne sviđa i ovakvi projekti mogu pomoći da se stanje promeni .

Obrazovanje i kultura

prosvetitelj.rs

Sajt prosvetitelj.rs je posvećen istoimenoj nagradi za nastavnike. Ovo jedinstveno priznanje za izuzetnost u profesorskom radu nastalo je 2024. godine na inicijativu prof. dr Aleksandra Kavčića koji je, zajedno sa grupom eksperata, osmislio proces izbora najboljih nastavnika. Nagrada Prosvetitelj je dodeljena Mladenu Šljivoviću, nastavniku fizike i primenjenih nauka u Zaječarskoj gimnaziji. Lepo dizajnirani sajt na ćirilici pruža detaljne informacije o tome šta je nagrada Prosvetitelj, kako se konkuriše, kao i puno detalja o samoj nagradi. Osim titule Prosvetitelj (svake godine može biti samo jedan), postoji i niz drugih priznanja za izuzetnost u obavljanju nastavničkog posla, koja su detaljno opisane na sajtu.

galerijamaticesrpske.rs

Od svog osnivanja 1847. godine u Budimpešti pa sve do danas, Matica Srpska gradi, čuva i uvećava zbirku umetničkih dela nastalih u periodu od 16. veka do danas. Inovativnim pristupom izlaganju, stvaranju narativa i prezentovanju nacionalne umetnosti, Galerija je postala omiljeno mesto za posetioce. Ta inovativnost je preneta i na njihove online kanale, posebno na odlično osmišljen i realizovan sajt koji sadrži obilje informacija o ovoj ustanovi kao i o srpskoj tradiciji i umetnosti. Virtuelna tura kroz muzej, a posebno odeljak sa prikazanim remek delima srpskog umetničkog stvaralaštva, ostavljaju snažan utisak na virtuelne posetioce ovog izuzetnog sajta.

jevremovac.bio.bg.ac.rs

Botanička bašta Jevremovac, Institut za biološka istraživanja Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, već vek ipo krasi centar našeg glavnog grada i predstavlja nezaobilazno mesto za sve ljubitelje prirode. U svojim botaničkim galerijama čuva remek dela prirode, retke biljne vrste koje uz pažljivo negovanje i brigu listaju i cvetaju punim sjajem. Posebna dragocenost je Herbarijum koji je Josif Pančić osnovao 1860. godine, da bi ga kasnije poklonio Beogradskoj Visokoj školi. On danas sadrži više od 250.000 dragocenih biljnih uzoraka. Na lepo dizajniranom i bogato ilustrovanom sajtu Botanička bašta otvara vrata posetiocima i omogućava im prijatan digitalni boravak u carstvu bilja.

pozoristeterazije.com

Pozorište na Terazijama je osnovano 1949. na inicijativu Radivoja Lole Đukića kao humoristički teatar. Za sebe kažu da su „pozorište spektakla“ a to potkrepljuju raskošnim muzičko-scenskim repertoarom za koji se traži karta više. Na sajtu donose pre svega obilje informacija o repertoaru, detaljne opise predstava, bogato ilustrovane fotografijama i video sadržajem, verno dočaravajući utisak sa scene. Na sajtu se nalazi i online blagajna gde je moguće kupiti ulaznice za repertoar tekućeg i naredna dva meseca. Tehnološki moguće, ali realno baš i ne, jer jagma za ulaznicama je toliko velika da je u trenutku pisanja ovog teksta za narednih 90 dana bila raspoloživa tek pokoja ulaznica za tek poneku predstavu.

Dom i zabava

beogradskatvrdjava.co.rs

„Kale…tu su bili Turci“… Beogradska tvrđava je istorijsko mesto koje se nalazi u srcu Beograda. Tvrđava Kalemegdan datira iz rimskog doba i nudi posetiocima uvid u bogatu vojnu istoriju i strateški značaj regiona. Sajt pruža dragocene informacije o istoriji tvrđave, arhitekturi i njenoj ulozi u odbrani Beograda i Srbije. Takođe sadrži detalje o satima poseta, događajima i obilascima, što ga čini korisnim resursom za sve koji planiraju da istraže ovu kulturnu znamenitost ili da jednostavno uživaju u lepotama našeg glavnog grada.

cenoteka.rs

Cenoteka je online platforma koja pomaže kupcima da upoređuju cene popularnih artikala široke potrošnje u domaćim marketima. Na jednom mestu možete lako i brzo dobiti uvid u trenutne cene robe koju želite da kupite u najpopularnijim maloprodajama u zemlji. Efikasan korisnički interfejs čini sajt dostupnim širokoj publici, sa jednostavnom navigacijom i organizovanom strukturom koja omogućava korisnicima da brzo pronađu informacije koje traže. Zahvaljujući tome, Cenoteka ostaje visoko popularan i nadasve koristan sajt koji se često nalazi na našim listama najboljih.

filmovipreporuke.com

Preporuke filmova je sajt posvećen preporukama, recenzijama i ocenama filmova. Nudi širok izvor filmova različitih žanrova, pomažući korisnicima da otkriju sjajne filmove na osnovu njihovih preferencija. Sajt uključuje popularne i manje poznate filmove, kao i preporuke za određena raspoloženja ili teme. Sa korisničkim funkcijama i sadržajem koji se redovno ažurira, Preporuke filmova je savršena destinacija za ljubitelje filma koji traže nove predloge i uvid u svet kinematografije.

pricajmi.rs

Pričajmi je sajt dizajniran da promoviše kreativno pripovedanje i neguje zajednicu pisaca i čitalaca. Poziva korisnike da se uključe u zajedničko pripovedanje kroz svoju interaktivnu platformu, gde svako može da doprinese pričama, podeli iskustva ili pročita sadržaj koji su napisali drugi. Naglasak sajta na slobodnom izražavanju i raznovrsnim narativima čini ga jedinstvenim prostorom za pisce. Uz redovna ažuriranja i angažovanje korisnika, Pričajmi služi kao živo središte za one koji su strastveni u pripovedanju priča.

Sport i turizam

vrelegume.rs

Vrele Gume je sajt posvećen pružanju visokokvalitetnih informacija i recenzija o automobilima i svemu vezanom za njih. Sajt sadrži detaljne vodiče o izboru kola, održavanju i bezbednosnim savetima, pomažući vozačima da donesu informisane odluke. Vrele Gume takođe pokriva najnovije trendove u industriji, testove raznih automobila i njihovo poređenje. Sa interfejsom koji je lak za navigaciju, sajt služi kao izvor za svakoga ko želi da napravi pravi izbor prilikom kupovine ili poboljša performanse i bezbednost svog vozila.

borkovac.org

Borkovac je rekreativni i wellness centar koji nudi miran odmor za posetioce željne relaksacije i aktivnosti na otvorenom. Smešten je u živopisnom prirodnom okruženju, a sajt ističe sadržaje centra, uključujući smeštaj, sportske aktivnosti, wellness tretmane i SPA usluge. Borkovac je idealan za porodice, grupe ili pojedince koji žele da se opuste ili upuste u avanture na otvorenom kao što su planinarenje, plivanje ili pecanje. Sa fokusom na prirodu i mir, centar je prilika za savršen beg iz urbane džungle za sve one kojima je potreban odmor i podmlađivanje.

filiptravel.rs

Filip Travel je ugledna turistička agencija specijalizovana za organizovanje tura, turističkih aranžmana i usluga prevoza. Sajt nudi širok spektar mogućnosti putovanja, od domaćih do međunarodnih destinacija, uslužujući i grupne i individualne putnike. Posetioci će tu pronaći detaljne vodiče za različite destinacije, kao i informacije o specijalnim ponudama i sezonskim promocijama. Filip Travel pruža personalizovane usluge i stručne savete o putovanju, obećavajući prijatno iskustvo za svakog svetskog putnika.

hotsport.rs

HotSport je online platforma fokusirana na sport. Ovaj sportski portal sadrži brojne informacije iz sveta sporta, od fudbala i košarke do tenisa i plivanja, za amatere i profesionalce. HotSport služi kao odredište za sve koji žele da saznaju najnovije informacije o sportskim aktuelnostima ili da uživaju u sportu, uklapajući ga u svoju udobnost i svoj individualni stil. Sajt se ne opterećuje raznim dodatnim sadržajima, jasno je fokusiran na svoju misiju, pa njegova „pitkost“ predstavlja pravo osveženje u današnje vreme.

Mobilne aplikacije

Moj dm

Aplikacija Moj dm namenjena je kupcima u dm prodavnicama. Omogućava im uvid u asortiman, ali i jednostavnu, personalizovanu kupovinu putem pametnog telefona. Glavne funkcionalnosti uključuju pregled kategorija i opciju skeniranja proizvoda radi brzog pristupa informacijama. Omogućava i pronalaženje najbliže dm prodavnice putem ugrađenog pretraživača, sa mogućnošću memorisanja omiljene lokacije radi provere dostupnosti proizvoda u odabranoj radnji. Sekcija „Kuponi“ pruža pregled aktuelnih ponuda, koje se mogu aktivirati i koristiti direktno putem aplikacije, bilo u prodavnici ili prilikom online kupovine. Prema podacima sa Google Play prodavnice, aplikacija ima preko 10 miliona preuzimanja i prosečnu ocenu od 4,8 zvezdica na osnovu 247 hiljada recenzija, što svedoči o njenoj visokoj reputaciji među korisnicima.

DIS Naša aplikacija

DIS Naša aplikacija je digitalna verzija programa lojalnosti kompanije DIS – to je pre svega mogućnost da redovni kupci ostvare beneficije i popuste. Skupljate „Šljive“, poene koji se akumuliraju pri svakoj kupovini iznad 300 dinara, uz dodatne poene za svakih narednih 100 dinara. Prikupljene „Šljive“ mogu se iskoristiti za umanjenje iznosa narednih računa, pri čemu „Šljiva“ vredi jedan dinar popusta. Aplikacija omogućava pregled aktuel­nih akcija, kao i personalizovanih šoping listi. Nedavno je aplikacija doživela redizajn, donoseći unapređeni pregled kupovina, kupona, artikala na akciji i listu za kupovinu. Sa preko 50.000 preuzimanja na Google Play-u, „Naša aplikacija“ se ističe kao efikasan alat za sve koji žele da iskoriste DIS-ov program lojalnosti.

Mjob Serbia

Aplikacija Mjob Serbia namenjena je učenicima, studentima i mladima u Srbiji koji su u potrazi za poslom. Kao digitalna omladinska zadruga, Mjob omogućava korisnicima da brzo i jednostavno pronađu najpopularnije poslove, prijave se na otvorene pozicije, prate svoju zaradu i ugovore, kao i da filtriraju oglase prema interesovanjima, plati i lokaciji. Korisnički interfejs je intuitivan, omogućava lako uređivanje profila i podešavanje obaveštenja za zanimljive oglase. Nakon pronalaska željenog posla ili prakse, korisnik se može odmah prijaviti ili sačuvati oglas za kasnije, obaviti intervju sa regruterima i započeti sa radom… i zaradom. Prema podacima sa Google Play prodavnice, Mjob Serbia ima preko 10.000 preuzimanja, što svedoči o njenoj popularnosti među mladima u Srbiji.

Znam majstora

Među mnogim problemima savremenog života u poslednje vreme se ističe pronalaženje majstora koji će obaviti neku sitnu ili krupnu popravku. Uz aplikaciju Znam majstora sve je mnogo lakše: ona omogućava korisnicima da brzo pronađu kvalifikovane majstore za popravke, renoviranje, instalacije, elektro radove, vodovod i mnoge druge usluge. Kroz jednostavan i intuitivan interfejs, korisnici mogu pretraživati dostupne majstore, pregledati njihove profile, ocene i komentare drugih korisnika. Aplikacija nudi opciju direktnog kontakta s majstorima, kao i mogućnost zakazivanja usluga. Transparentnost u cenama i kvalitetu usluga dodatno doprinosi poverenju korisnika. Za majstore, platforma nudi besplatnu registraciju i oglašavanje, pružajući im priliku da povećaju svoju vidljivost i steknu reputaciju kroz ocene zadovoljnih korisnika.

Društvene mreže (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube i TikTok)

Facebook

Dr. Oetker Srbija

Zvanična Facebook stranica Dr. Oetker, jednog od najpoznatijih brendova za prehrambene proizvode, broji bazu od 374 hiljade pretplatnika. Dr. Oetker je sinonim za kvalitetne sastojke za pripremu torti i drugih poslastica. Na ovoj stranici možete pronaći inspiraciju za kuvanje kroz recepte, korisne trikove i savete za domaćinstvo. Redovno se objavljuju sezonske ideje, predlozi za praznične trpeze i ekskluzivne ponude proizvoda. Tu su i interaktivni sadržaji, nagradne igre i priče korisnika koji dele svoja iskustva sa Dr. Oetker proizvodima. Ukoliko volite kulinarstvo, ova stranica će vam biti od velike koristi. Na njoj ćete čitati o proizvodima, specijalnim akcijama, kao i jednostavnim i ukusnim receptima koje možete pripremiti kod kuće. Idealno za sve koji žele da unaprede svoje kulinarske veštine i uživaju u slasnim trenucima.

Baština bez zaštite

Baština bez zaštite je posvećena očuvanju i promociji kulturne baštine Srbije i važnosti zaštite istorijskih spomenika. Kroz objave o zapuštenim, zaboravljenim i ugroženim istorijskim lokalitetima, neadekvatnoj zaštiti spomenika i inicijativama za očuvanje, podseća na značaj zaštite kulturnog nasleđa i podstiče zajednicu na akciju i odgovornost. Pratioci će naučiti mnogo toga o starim dvorcima, crkvama, industrijskim kompleksima i drugim vrednim objektima koji su često prepušteni zubu vremena. Stranica služi i kao podsticaj za angažovanje zajednice kako bi se kulturna dobra sačuvala za buduće generacije. Svaka objava donosi priču o prošlosti, uz bogatu galeriju fotografija i analizu trenutnog stanja. Idealan je izvor informacija za ljubitelje istorije, arhitekture i očuvanja kulturnog identiteta.

Instagram

Serbia live – Beograd

Serbia live – Beograd je platforma koja omogućava građanima da u realnom vremenu dele informacije o dešavanjima u svojoj zajednici. Ovaj Instagram profil, koji ima 311 hiljada pratilaca, pruža ažurirane vesti iz različitih sektora, kao što su politika, društvo, kultura i ekonomija, sa ciljem da se poveća transparentnost i odgovornost. Serbia Live Beograd omogućava korisnicima da deluju kao novinari i dele ključne informacije sa širokom publikom. Profil je idealan za sve koji žele da aktivno učestvuju u oblikovanju javnog mnjenja i doprinesu boljoj informisanosti. Pored toga, ovaj nalog podržava lokalne inicijative i poziva građane na akciju, stvarajući zajednicu koja se bavi društvenim pitanjima.

Belgradish

Belgradish je nalog koji nudi jedinstven pogled na Beograd kroz prizmu kulture, umetnosti i stila života. Ovde možete pronaći postove o beogradskim lokalima, modnim trendovima, alternativnoj kulturi i svim zanimljivostima koje naš glavni grad čine posebnim. Ovde možete pronaći inspiraciju i preporuke koje izložbe posetiti, koje predstave odgledati. Sanja, autor ove stranice, vedrog duha i sa puno entuzijazma svakodnevno podseća na lepa mesta iz sveta kulture i druženja u gradu u kom živi, na način da neprestano održava dobar duh Beograda, ali ćete pronaći i preporuke sa putovanja. Ako volite umetnički prikaz grada i želite da otkrijete manje poznate delove prestonice, ovaj profil će vam biti prava inspiracija.

Food journalista

Food.journalista je nalog koji je kreirala i vodi Sanja Zelenović. Posetiocima nudi zdrave recepte, savete za pripremu obroka, kao i uvid u njen fitnes put. Profil je pos­većen zdravom načinu života i balansiranim obrocima. Pratiocima, kojih ima 702 hiljade, pruža inspiraciju o tome kako da unapredite svoju ishranu i uvrstite zdravlje u svakodnevni život. Idealan je za sve koji žele da poboljšaju svoj životni stil i uživaju u hranljivim obrocima. Uz jednos­tavne i brze recepte, Sanja pokazuje kako balansirati ukus i nutritivne vrednosti u svakodnevnim obrocima. Takođe, pomaže pratiocima da se fokusiraju na dugoročne ciljeve, bilo da se radi o zdravoj ishrani ili fizičkoj aktivnosti.

mada_faka_maka

Mada_faka_maka je Instagram profil koji uspešno kombinuje društvenu kritiku, satiru i humor u duhovitim reel formatima. Kreirala ga je Marta Lović, a trenutno ima 191 hiljadu pratilaca. Marta obrađuje teme iz pop-kulture, društvene probleme i situacije koje nas okružuju, koristeći humor kao alat za razumevanje i komentarisanje savremenog društva. Sadržaj se karakteriše oštrim, ali prijemčivim komentarima, često ironičnim, koji izazivaju smeh i podstiču na razmišljanje. Profil je savršen za one koji žele da uživaju u humoru koji nudi i provokativne poglede na svakodnevne životne dileme, dok istovremeno pruža inspiraciju i podstiče na kritičko razmišljanje.

OsnaŽene

OsnaŽene je udruženje koje se bavi osnaživanjem građanki i građana u cilju izgradnje inkluzivnog, ravnopravnog i pravednog društva. Fokusiraju se na marginalizovane grupe poput žena, mladih, Roma, kao i migranata i izbeglica, te rade na poboljšanju njihovog položaja kroz projekte, kampanje i inicijative. Kroz edukaciju, istraživanja i aktivizam, OsnaŽene se zalažu za ljudska prava, jednakost i socijalnu pravdu. Na Instagram-u dele pozive na akciju, pružajući platformu za sve koji žele doprineti pozitivnim promenama u društvu. Njihov rad na podizanju svesti o opasnostima na internetu i podsticanju odgovornosti u društvu ima značajan uticaj na širu javnost.

LinkedIn

Roche Srbija

Zvanična stranica globalne farmaceutske kompanije Roche u Srbiji donosi inovacije u medicini i zdravstvu. Ovde možete saznati više o istraživanjima, novim terapijama, zapošljavanju i društveno odgovornim projektima koje kompanija sprovodi. Profil je namenjen zdravstvenim profesionalcima, istraživačima, ali i svima koji prate napredak u oblasti farmacije. Roche deli najnovije projekte, istraživanja, inovacije i inicijative koje unapređuju zdravstvenu zaštitu. Na ovom profilu možete saznati informacije o saradnji sa zdravstvenim institucijama u Srbiji na implementaciji naprednih dijagnostičkih rešenja i personalizovane medicine. Istakli su uvođenje novih terapija i lekova koji su rezultat njihovih istraživanja i razvoja. Pored toga, Roche Srbija je podelila vesti o svojim edukativnim programima namenjenim zdravstvenim profesionalcima, kao i o učestvovanju na medicinskim konferencijama i seminarima u oblasti zdravstvene zaštite.

Ivana Cvetković

Stranica pravnog stručnjaka koji pruža savete o radnom pravu, pravima zaposlenih i poslodavaca, kao i rešenjima za radne sporove. Kroz objave i analize, profil pomaže svima koji žele da razumeju svoja prava i pravne mogućnosti u poslovnom okruženju. Ivana Cvetković, advokat za radno pravo, kako joj stoji u opisu profila, na LinkedIn-u pruža stručne savete i informacije iz oblasti radnog prava. Profil koji trenutno broji 11 hiljada pratilaca, nudi korisne objave o zakonodavnim promenama, pravima radnika, kao i rešenjima za česte pravne izazove u radnim odnosima. Potražite savete o zaštiti prava zaposlenih, ugovorima o radu, radnim sporovima i drugim srodnim temama.

X

FDU u blokadi

Društvene mreže su odigrale ključnu ulogu u studentskim blokadama i protestima širom Srbije. One omogućavaju studentima i građanima da brzo i efikasno šire informacije, organizuju akcije i mobilizuju podršku, bez oslanjanja na tradicionalne medije, koji često ignorišu ili iskrivljuju njihovu borbu. FDU u blokadi je najažurniji i najkreativniji od svih X profila fakulteta u blokadi. Na ovom nalogu, prateći događaje iz dana u dan, studenti dele sadržaj koji prikazuje njihov svakodnevni život tokom blokade – od planiranja protesnih akcija, poziva za priključivanje preko povezivanja sa ostalim fakultetima i deljenja njihovog sadržaja. Kroz kreativne i energične objave, profil pruža jedinstveni uvid u organizovanost i ozbiljnost studentskih akcija.

PartizanBC

Zvanični nalog Košarkaškog kluba Partizan donosi najsvežije vesti o utakmicama, transferima, ekskluzivne intervjue sa igračima i stručnim štabom, kao i interakcije sa fanovima kroz razne sadržaje i ankete. Zvanični profil Košarkaškog kluba Partizan, jednog od najtrofejnijih košarkaških klubova u Srbiji, nudi informacije o timskom sastavu, utakmicama, rezultatima i svim aktuelnim dešavanjima vezanim za klub. Pratioci na ovom vrlo ažurnom X nalogu koji broji skoro 129 hiljada fanova, mogu da se informišu o najavama mečeva, analizama utakmica, intervjuima sa igračima i trenerima, kao i da prate ekskluzivne sadržaje vezane za Partizanov put ka novim titulama. Na ovom nalogu možete naći i sadržaj vezan za istoriju kluba, legende i najuzbudljivije trenutke iz prethodnih sezona.

YouTube

Emisija SAT

SAT je kultna emisija o automobilima, sao­braćaju i tehnologiji. Kroz testove vozila, uporedne analize, savete za kupovinu automobila i zakonske regulative, ovaj kanal je nezaobilazan za sve ljubitelje auto-industrije. SAT je sakupio 136 hiljada pretplatnika, a sadržaj je koristan kako za iskusne vozače, tako i za one koji tek ulaze u svet automobilizma; pojedini klipovi dostižu milionske preglede. Testiraju različite vrste vozila, od gradskih automobila do luksuznih modela i terenskih vozila. Bave se i putovanjima, avanturama na točkovima, prikazujući zanimljive rute i destinacije. Redovno prate i promene u zakonodavstvu koje se tiču vozača i saobraćaja u Srbiji i regionu.

Dario Kesegi

Dario Kesegi, poznatiji kao Sićo iz Stubera, poznat je po iskrenim pričama o životu, vlogovima sa putovanja i svakodnevnim izazovima. Njegovi video snimci su prožeti humorom, emocijama i inspiracijom. Kanal broji 526 hiljada pretplatnika, a neki prilozi dostižu milionske brojeve pregleda. Najgledaniji klip (2.5 miliona pregleda) je prosidba njegove sadašnje žene Goce, koja takođe učestvuje u kreiranju putopisa. Autori preko ovog kanala aktivno komuniciraju sa svojom zajednicom i odgovaraju na pitanja pratilaca, što čini kanal interaktivnim mestom. Dario Kesegi je „tjuber“ koji na kreativan način spaja zabavu i lične priče u zanimljiv digitalni sadržaj.

HistoryCast

HistoryCast je podcast posvećen istorijskim temama, gde se detaljno analiziraju značajni događaji i ličnosti, uz gostovanja stručnjaka i interesantne priče iz prošlosti. Kanal je nastao početkom 2023. godine i trenutno broji skoro 43 hiljade pretplatnika. Kroz informativne video zapise, kanal nastoji da edukuje i zainteresuje publiku za bogatu prošlost čovečanstva. Njihovi sadržaji obuhvataju različite epohe – od drevnih civilizacija, preko srednjeg veka, do modernih istorijskih događaja. Svaka epizoda donosi nova saznanja i podstiče publiku na razmišljanje o prošlosti i njenom uticaju na sadašnjost. Kanal je idealan za ljubitelje istorije, studente i istraživače istorijskih procesa.

Snaga bilja

Snaga bilja je YouTube kanal posvećen predstavljanju lekovitih biljaka i njihovoj upotrebi. Kanal iza kog stoji novinar i narodni travar Momčilo Antonijević pruža informacije o tome kakva lekovita svojstva biljke sadrže, gde rastu, kada ih treba brati i kako ih sušiti. Pored znanja koje Momčilo deli na ovom kanalu, trudi se da dovede i goste koji mogu da unaprede sadržaj drugačijim pogledom i znanjima. Kanal koji trenutno broji preko 70 hiljada pretplatnika nudi savete o pripremi biljnih preparata, kao što su čajevi, tinkture i melemi, koji mogu doprineti poboljšanju zdravlja na prirodan način. Kanal je koristan resurs za sve koji žele da prodube svoje znanje o fitoterapiji i primeni lekovitog bilja u očuvanju zdravlja.

Velike priče

Kanal Velike Priče kroz intervjue i podrobne analize donosi inspirativne priče ljudi koji su ostavili trag u svojim oblastima. Redakcija Nedeljnika, kreator kanala, se fokusira na dokumentarne priče o značajnim događajima, ličnostima i fenomenima. Kroz kvalitetne video zapise, kanal pruža dubinski uvid u teme koje oblikuju naše društvo i kulturu. Njihove priče istražuju političke, istorijske, društvene i ekonomske teme, donoseći detaljne analize i perspektive stručnjaka. Svaka epizoda je pažljivo istražena i zasnovana na relevantnim izvorima. Velike Priče donose ekskluzivan i zanimljiv sadržaj koji često ostaje u senci mainstream medija, pružajući gledaocima dublji uvid u važne teme.

TikTok

Mara Ognjenović

Mara Ognjenović je popularna TikTok kreatorka, poznata po raznovrsnom sadržaju koji uključuje humoristične skečeve i komentare na aktuelne teme. Na profilu ima preko 105 hiljada pratilaca i više od 5,2 miliona lajkova. Po obrazovanju je master inženjer elektrotehnike i računarstva, što dodaje jedinstvenu dimenziju njenom sadržaju. Njeni video-snimci često prikazuju svakodnevne situacije na duhovit način, a nisu joj strane ni društveno važne teme koje obrađuje na ovoj mreži. Pored toga, Mara koristi TikTok LIVE za interakciju sa svojom publikom, gde obrađuje različite društvene teme. Njen sadržaj je dinamičan i raznovrstan, što je čini prepoznatljivom na TikTok sceni u regionu.

El.dra7on

El.dra7on je popularni TikTok kreator poznat po svojim humo­rističnim skečevima i kreativnim video zapisima koji često parodiraju svakodnevne situacije i likove. Iza ovog profila stoji Stefan koji radi u IT industriji kao programer a u slobodno vreme kanališe svoju kreativnost kroz snimanje komičnih klipova koji broje i milionske preglede. Jedan od njegovih prepoznatljivih likova je Goca koja se pojavljuje u skoro svakom klipu. Postoji i njena latinoamerička verzija La Goca de las Flores, koji se pojavljuje u više video zapisa i donosi humoristične prikaze inspirisane latinoameričkim sapunicama. Njegov jedinstveni stil i sposobnost da kroz humor prikaže različite aspekte svakodnevnog života privukli su mu značajnu pažnju i lojalnu bazu pratilaca na TikTok-u gde trenutno ima skoro 90 hiljada pratilaca i 4.3 miliona lajkova.

Mamica ajkulica

Nalog Mamica ajkulica nudi zabavne i edukativne sadržaje koji se odnose na roditeljstvo, porodične trenutke i svakodnevni život, a trenutno broji preko 60 hiljada pratilaca i preko tri miliona lajkova. Kreatorka deli trenutke iz porodičnog života, uključujući izazove roditeljstva i interakcije sa svojom decom. Najpre je tu bila mala pametnica Sofija, a onda su došli i blizanci Jovan i Bogdan. Mamica ajkulica deli savete kroz humor i emocije, zalažući se za to da roditelji provode vreme sa svojim mališanima, umesto da im daju neki tablet i puste ih da satima bulje u ekran. Profil je idealan za one koji žele da se nasmeju, kao i za one koji traže podršku u izazovima roditeljskog života.

Yandex muzej

Yandex muzej je TikTok profil koji nudi fascinantan pogled u svet retro tehnologije, starog softvera i računarskih sistema. Muzej deli raznovrsne sadržaje pa se tako mogu pogledati stare IBM tastature sa čuvenim klikom, istorija razvoja kompjuterskih miševa, demonstracija igara poput Daze Before Christmas, pa i računar Galaksija koji koriste u brojnim prilozima. Sadr­žaji pružaju uvid u bogatu kolekciju muzeja i pozivaju na istraživanje istorije digitalnih tehnologija. Nadamo se da će im ovo priznanje pomoći da privuku dodatne pratioce.

Specijalne nagrade i Nagrada publike

Nagrada publike

@lukaikuzma

YouTube kanal

Nakon višestrukih nominacija od strane posetilaca PC Press sajta i u fer digitalnoj borbi za glasove, publika je odlučila da YouTube kanal Košarkaški podkast sa Lukom i Kuzmom dobije jedinstveno priznanje Top 50 Pobednik po izboru publike. Luka, po vokaciji Partizanovac i Kuzma (očekivano) Zvezdaš, vatreno sučeljavaju svoje stavove komentarišući košarkaške utakmice i sve vezano za ovaj sport, s ciljem da ga učine još popularnijim. U emisijama često imaju goste iz sveta košarke, ali i onda kada su sami u studiju svojim poznavanjem košarke i izvanrednom elokventnošću plene publiku i grade stabilnu zajednicu istomišljenika, ljubitelja košarke svih boja zastava.

Digital Omnichannel

SBB

Kao vodeći provajder kablovske, satelitske, Internet televizije i niza drugih telekomunikacionih usluga, kompanija SBB veoma pažljivo razvija sopstvene digitalne kanale komunikacije. Razumevajući to da Internet prisustvo odavno nije samo trend već neophodnost i uslov biznisa, razvili su čitavu mrežu sajtova, aplikacija i naloga na društvenim mrežama. Prisutni su na svim društvenim medijima gde promovišu odgovorno i održivo poslovanje, zaštitu životne sredine i lične aktivnosti kroz građenje solarnih elektrana, potvrđujući značaj postizanja nulte emisije CO2. Nagradu dobijaju zbog pažljive i postojane strategija nastupa na internetu.

Digital Experience

Univerexport

Od male porodične trgovine osnovane početkom devedesetih godina do danas Univerexport je postao vodeći domaći maloprodajni lanac, sa preko 200 objekata. U njihovoj strategiji se na prvim mestu ističe zadovoljstvo kupaca kvalitetom robe i usluga. Nagradu dobijaju za izvanredno osmiš­ljen i realizovan projekat digitalnog nastupa i online prodavnicu Elakolije. Responzivni dizajn i logičan interfejs kupcima omogućavaju jednostavno snalaženje, odabir artikala i poručivanje. Obezbeđeni su svi načini plaćanja, i online i pouzećem, a za potpuno korisničko iskustvo vredno je pomenuti mogućnost izbora termina isporuke kupljenih proizvoda.

Digital Industry Leader

Forma Ideale

Digitalni lider u industriji je specijalno Top50 priznanje koje se kompaniji Forma Ideale dodeljuje za ukupan digitalni identitet na Internetu. Kao vodeća kompanija u industriji proizvodnje i prodaje nameštaja i opreme za dom i kancelariju, ovaj kragujevački gigant prepoznaje značaj digitalnog prisustva, pa s velikom pažnjom razvija sajt i naloge na društvenim medijima. Tako se na njihovom sajtu, osim izbora artikala, nalazi i puno korisnih saveta za opremanje koji online kupovinu pretvaraju u maštovito putovanje za čitavu porodicu, o čemu posebno svedoči podatak da na društvenim medijima imaju stotine hiljada pratilaca.

CSR Leader

MaxBet

Humanost i odgovornost je deo identiteta kompanije MaxBet. Tokom 2024. realizovano je više humanitarnih akcija od kojih su najvažnije dobrovoljno davanje krvi i podizanje svesti o brizi za zdravlje populacije. U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi, organizovali su 64 akcije i prikupili 4.800 jedinica dragocene tečnosti. U delu odgovornog poslovanja posebno treba pomenuti digitalne alate koji igračima obezbeđuju uspostavljanje kontrole, kao i višestruka sponzorstva sportskih događaja i donacije ustanovama i pojedincima. To im donosi posebno priznanje za humane i društveno odgovorne aktivnosti tokom 2024. godine.

