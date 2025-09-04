Toyota najavljuje da će novo električno vozilo proizvoditi u Evropi

Toyota započinje proizvodnju novog električnog vozila na baterije u Čekoj Republici.

Češki premijer, ministar industrije i trgovine i predsednik Toyota Motors Evropa, najavili su proizvodnju novog baterijskog električnog vozila u Češkoj. To će biti prvo Toyotino električno vozilo proizvedeno u Evropi. Ova vest je prekretnica iza Toyotu i Evropu.

Reč je o značajnoj investiciji jer će već postojeća fabrika biti proširena kako bi se smestila proizvodnja novog vozila i baterije, kao i nove radionice za farbanje i zavarivanje. Ukupna investicija iznosi preko 700 miliona evra.

Ovo je najava Toyote koja namerava da u buduće više investira u Evropu.

Evropa polako postaje jeftina radna snaga.

Izvor: newsroom.com