PC Press specijal - Bezbednost 2025
PCPress.rs Image
News 

Toyota uvodi Apple Maps EV rutiranje u najnovije modele

Nenad Gajic

Vlasnici Toyota BEV električnih vozila sada mogu koristiti Apple Maps za planiranje punjenja baterija putem CarPlay sistema.

PCPress.rs Image

Detaljne informacije

Svi BEV modeli od 2023. godine pa nadalje integrišu informacije o stanju baterije u realnom vremenu. tO će omogućiti iPhone korisnicima da pronađu kompatibilne punjače.

Bizit 2025

Apple Maps uzima u obzir performanse baterije i promene nadmorske visine pri proceni procenta baterije pri dolasku i vremena punjenja. Novi bZ model za 2026. godinu takođe će imati pristup Tesla Supercharger mreži sa više od 25.000 lokacija za punjenje, dok koristi NACS standard punjenja.

Izvor: Engadget

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Mercedes oborio rekord: baterija prelazi 1.205 km sa jednim punjenjem
Tagovi: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *