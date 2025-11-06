Toyota uvodi Apple Maps EV rutiranje u najnovije modele
Vlasnici Toyota BEV električnih vozila sada mogu koristiti Apple Maps za planiranje punjenja baterija putem CarPlay sistema.
Detaljne informacije
Svi BEV modeli od 2023. godine pa nadalje integrišu informacije o stanju baterije u realnom vremenu. tO će omogućiti iPhone korisnicima da pronađu kompatibilne punjače.
Apple Maps uzima u obzir performanse baterije i promene nadmorske visine pri proceni procenta baterije pri dolasku i vremena punjenja. Novi bZ model za 2026. godinu takođe će imati pristup Tesla Supercharger mreži sa više od 25.000 lokacija za punjenje, dok koristi NACS standard punjenja.
Izvor: Engadget
