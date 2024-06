Toys for Bob & Xbox rade na zajedničkoj igri

Bivši Activision studio, Toys for Bob, upravo je najavio partnerstvo sa Xbox-om kako bi izdao svoju prvu igru nakon što se izdvojio kao nezavisna kompanija. Kompanija, koja je razvila najnovije igre u franšizama Spyro the Dragon i Crash Bandicoot, nije objavila nikakve konkretne detalje o nadolazećem izdanju, osim što je naglašeno da je igra u ranoj fazi razvoja i da tim vredno radi.

Povratak kući za poznati studio

Ovo je, naravno, nešto poput povratka kući za studio. Activision je u vlasništvu Microsofta, što čini Toys for Bob njegovim bivšim “unukom”. U svakom slučaju, verovatno je lako dogovarati sastanke i slično sa kompanijom sa kojom su već radili u prošlosti. Pored toga, studio ima prilično impresivan pedigre, budući da je kreirao Skylanders franšizu i dobro ocenjenu igru Crash Bandicoot 4: It’s About Time, između ostalih.

Toys for Bob se izdvojio kao nezavisna kompanija u februaru nakon što je Microsoft uveo masovna otpuštanja koja su pogodila 86 zaposlenih, što je bilo više od polovine osoblja. U to vreme, kompanija je izjavila da će prelazak na nezavisnost omogućiti povratak „malom i agilnom studiju.“ Ovaj sentiment podseća na rane dane iz 1980-ih i 1990-ih, kada je Toys for Bob pravio igre poput Star Control.

Studio je takođe u februaru izjavio da je Microsoft sve vreme bio uz njih tokom procesa tranzicije.

Izvor: Engadget

