TR Services: Eksplozivni i brzi

Počeli smo davne 2009, u najtežem momentu koji se desio od doba Velike recesije. Kada su braća Lehman „isključila struju“, na našem ICT tržištu postalo je tesno i prevruće. Neke kompanije jedva su izvukle živu glavu

Mi smo tu, na tržištu još od tada, u to vreme kao ćerka‑firma francuskog TRS‑a, a danas kao srpska firma, sa 100% domaćim vlasništvom i kapitalom. Preležali smo sve bolesti od tada, pretrpeli puno promena, ali smo našli okvir delovanja i držimo se onoga što najbolje znamo da radimo. I to s ponosom jer su naša rešenja – samo naša, sve radimo in house. Ne bavimo se onim što ne znamo, iza nas ne „visi“ lanac podizvođača i ne hvalimo se tuđim radom.

Naš inženjering prati naš izvođački tim – nema mesta „budženju“ i nepoverenju. Nezavisni smo i okrenuti korisniku.

Ove godine proslavili smo jubilej, 10 godina postojanja i rada u Srbiji, koji smo obeležili na našem tradicionalnom Connex godišnjem skupu za partnere koji organizujemo u saradnji sa Alcatel‑Lucent Enterprise‑om.

A šta znamo da radimo:

Sisteme za prenos glasa kao:

– Alcatel‑Lucent Expert Business Partner

Sisteme za elektronske komunikacije kao:

– Alcatel‑Lucent Expert Business Partner

Posebno izdvojene Wi‑Fi sisteme kao:

– ALE Expert Business Partner

– HP (Aruba) Partner

Sisteme za prijem i distribuciju TV signala kao:

– Anevia partner

Sisteme za IP televiziju kao:

– Anevia Partner

– EONA Partner

SKS aka bakarnu i optiku kablovsku infrastrukturu kao:

– Reichle & De‑Massari Partner

– AFL Hyperscale Partner

– Fluke CCTT

Rešenja za digitalnu signalizaciju (Digital Signage) kao

– Samsung Certified Partner

Rešenja za LFD i LED video‑zidove kao

– Samsung Certified Partner

– Chief VAR

Ekipa je većinski seniorska, poreklom iz čuvenog „Pupina“, uhodana, homogena, mala, ali odabrana. Možemo da ponudimo različite pakete i nivoe ugovora o održavanju kroz naš help desk. Eksplozivni smo i brzi i uvek stojimo na raspolaganju i novim i starim korisnicima.

A šta nam je ekspertiza – ICT u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, na šta smo izuzetno ponosni jer na listi referenci imamo više od 40 hotela, pa i neka vrlo zvučna imena. Razvijamo deo koji se odnosi na Smart Healthcare, i učimo od našeg principala Alcatel‑Lucent Enterprise‑a, jer je to jedna od njihovih vertikala.

ALE se u poslednjih pet godina izuzetno transformisao i dokazao da je moguće promeniti kompaniju kako u tehničkom, tako i u organizacionom smislu. Svičevi sa 10 GbE portovima i HPoE portovima od 90 W su nešto s čime smo se „igrali“, kao i s Location Based servisima i osnovama IoT umrežavanja s multigigabitnim komutatorima.

Veoma smo ponosni na partnerstvo, a zauzvrat smo u 2018. prestigli Rumuniju po prometu sa ALE telko opremom, a i proglašeni smo najboljim marketing partnerom za EUSO regiju. Opremali smo i veće proizvodne pogone i magacinske hale Wi‑Fi sistemima, te smo i na tom polju ispekli zanat.

U domenu „digitale“, razvijeno je odeljenje za Digital Signage kroz saradnju sa L’Orealom u dva NYX brand store‑a i na tim osnovama postali smo posvećeni Samsung Partner. Naši marketinški eksperti mogu pomoći korisnicima da osmisle postavku i dizajn DS rešenja, da ih konsultuju u vezi sa sadržajem i porukama koje se šalju. Obuke za korisnike sada su već rutinska stvar. Bilo da se radi o DS‑u u retail objektu ili hotelu, kontrolnoj sobi ili malom „kraft šopu“, potpuno isto gledamo na projekat. Trud se uvek vrati.

Ostaje da nas kontaktirate i da proverite sve što smo naveli. Našim sadašnjim korisnicima najlepše zahvaljujemo na poverenju i saradnji. Ovaj tekst čitate zahvaljujući njima. Oni su nas doveli dovde. Zato i novim i starim partnerima i prijateljima kuće stojimo na usluzi 24/7.

Korisna adresa: trservices.rs

Podelite s prijateljima

Tweet