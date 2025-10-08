Tramp gradi balsku dvoranu od novca YouTube-a

Četiri i po godine nakon što je YouTube zabranio kanal Donalda Trampa posle nereda na Kapitolu 6. januara 2021, kompanija u vlasništvu Alphabet-a pristala je danas da mu isplati 24,5 miliona dolara — novac koji će, prema navodima, biti iskorišćen za izgradnju nove balske sale u Beloj kući.

Tramp je tužio YouTube nakon što mu je kanal blokiran ubrzo pošto su njegovi sledbenici upali u zgradu Kongresa, nezadovoljni porazom od Džoa Bajdena. U to vreme YouTube je saopštio da smatra da bi sadržaji na Trampovom kanalu mogli da izazovu novo nasilje. Iako mu je nalog vraćen 2023. godine, Tramp je nastavio sudski postupak.

Veći deo nagodbe — 22 miliona dolara — biće usmeren na delimično finansiranje nove balske sale u Beloj kući, koja se gradi na Trampov zahtev. Preostalih 2,5 miliona dolara ide tužiocima iz organizacije American Conservative Union, grupi pojedinaca koji su takođe tužili YouTube zbog zabrane Trampovog kanala.

Tramp je u poslednje vreme imao značajan uspeh u parnicama protiv tehnoloških kompanija koje su ga ugasile nakon što je pozvao svoje pristalice da se „bore kao đavoli“ pre nego što su upali u Kongres. Posle suspenzija njegovih naloga, Meta mu je isplatila 25 miliona, a X oko 10 miliona dolara.

Tako mu je i Disney platio 15 miliona dolara za buduću predsedničku biblioteku, nakon što je tužio zbog klevete povodom intervjua koji je Džordž Stefanopulos vodio za ABC News. Paramount Global se nagodio za 16 miliona dolara zbog priče koja uopšte nije direktno ticala Trampa — zasmetao mu je intervju sa tadašnjom potpredsednicom Kamalom Haris.

Američki predsednik trenutno tuži i Wall Street Journal zbog tekstova koji se odnose na njegove veze sa osramoćenim finansijerom Džefrijem Epstajnom. Takođe je tužio New York Times zbog tekstova tokom izbora 2024, ali je sudija nedavno odbacio tu tužbu, ocenivši je kao „neosnovanu“.