Tramp obećao četvrtog bežičnog operatera a dobio haos

Dish kao TV provajder trebao je da postane ozbiljan konkurent u bežičnim uslugama. To je bio Trampov cilj koji je u samom startu bio osuđen na propast.

Trampova prva administracija 2020. godine odobrila je spajanje T-Mobile sa Sprintom, a samo spajanje je vredelo 26 milijardi dolara. Iako su tada sindikati, ekonomisti i različite zainteresovane grupe ukazivale da takvo spajanje može da nanese štetu konkurenciji mobilnih usluga na američkom tržišti nije bilo sluha. Ubrzo nakon spajanja upozorenja su se ostvarila.

Tada je više od 9.000 zaposlenih izgubilo posao a sektor bežičnih usluga je prestao da se takmiči sa cenama. T-Mobile je počeo da se ponaša isto kao i ostali kad im se može. Da bi umanjili štetu započeta je saradnja sa Dishom. Dish je trebao da povrati ravnotežu na tržištu bežičnih usluga.

Američki regulatori nisu bili sposobno da izvedu nadzor koji je potreban od izgradnje do realizacije. Projekat se našao u ćorsokaku. Ovo nije prvi ali jeste jedan koji je ukazao na svu nesposobnost regulatora. Tako su ostala dva giganta američke bežične indurstrije AT&T i Verizon koji su se osigurali da ne dobiju konkurenta.

Drugi mandat Trampove administracije je već ukazao na brojna spajanja telekomunikacionih mreža ne obazirući se na prošle neuspehe. To je siguran put ka novim otkazima i sve gorim cenama po potrošače. Čini se da će i Amerika morati u narednim decenijama da plaća za svoje greške i da nije tako nepogrešiva kao što mi želimo da vidimo.

