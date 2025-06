Tramp povukao nominaciju za direktora agencije NASA

NASA je ponovo bez lidera, nakon što je predsednik Donald Trump iznenada povukao svoju prethodnu nominaciju — samo nekoliko dana pre glasanja u Senatu.

Trump povukao nominaciju Jareda Isaacmana za šefa NASA-e zbog donacija demokratama

U objavi na platformi Truth Social, predsednik Trump je saopštio da Jared Isaacman više nije njegov izbor za direktora NASA-e. „Uskoro ćemo imenovati nekoga ko je u potpunom skladu s misijom America First in Space“, napisao je. Potez dolazi neposredno pred očekivano saslušanje pred Senatom, a kako piše The New York Times, odluka je delimično motivisana Isaacmanovim ranijim donacijama istaknutim demokratskim političarima.

Liz Huston, portparolka Bele kuće, navela je da je „od suštinskog značaja da sledeći direktor NASA-e u potpunosti deli predsednikovu viziju svemirskog programa zasnovanog na američkim interesima.“

Isaacman, milijarder i osnivač kompanije Shift4, poznat je po svom učešću u komercijalnim svemirskim misijama. Kao komandant misije Polaris Dawn, postao je prvi civil koji je predvodio svemirsku šetnju — u saradnji sa SpaceX-om, kompanijom u vlasništvu Elona Muska. Isaacman se često dovodio u vezu sa Muskom, koji je nedavno napustio savetničku ulogu u administraciji, ali ostaje uticajna figura u Trampovoj svemirskoj agendi.

Ko će biti novi kandidat za vrh NASA-e ostaje nepoznato, ali je jasno da će morati da bude potpuno politički i ideološki usklađen sa predsednikom. U međuvremenu, agenciju očekuje neizvesnost u vođenju — u ključnom trenutku za američki svemirski program.

Izvor: Engadget