Tramp preti EU poreskim istragama zbog kaznjavanja Google-a

Marija Ljevnaic

Tramp je počeo da brani svoje.

PCPress.rs Image

EU je kaznila Google milijardama dolara zbog kršenja antimonopolskih zakona. Odmah se javio glavni kauboj. Tramp je zbog kažnjavanja Google zapretio EU da će sprovesti poresku istragu. Šta bi to trebalo da znači? Fer i potrebna istraga ili ucena? Zašto baš sada što to nije učinio pre? Tramp bahato pokušava da zavede red celoj planeti i zahteva da se svi klanjaju pred američkim kompanijama a da li će se to i desiti?

IIB - ERP susreti

EU je kaznila Google sa skoro 3 milijardi evra zbog antikonkurentskih praksi u svom poslovanja sa oglasima, a to je četvrta kazna sa kojom se ova kompanija suočava na tlu ovog kontinenta.

Tramp je besno reagovao da Evropa uzima novac koji bi trebao da ode američkim investicijama i poslovima. U isto vreme je najavio odmazdu. Čini se ipak da je ovo samo uvod u neke pregovore a ne i ozbiljna pretnja.

Izvor: cnn.com

