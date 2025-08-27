Tramp produžio niže carine na kinesku robu za još 90 dana

Donald Tramp potpisao je uredbu kojom se produžava važenje sniženih carina prema Kini za dodatna tri meseca. Nova uredba je potpisana neposredno pre isteka prethodnog sporazuma 12. avgusta u ponoć.

Trenutna carina je 30 odsto

Produženje zadržava trenutnu carinu od 30% na kinesku robu dok pregovori o novom trgovinskom sporazumu traju. Prethodni dogovor smanjio je američke carine sa 145% na 30%, a kineske sa 145% na 10%.

Uticaj na cene elektronike i dalje je primetan. Nintendo je zadržao cenu Switch 2 konzole, ali je Switch 1 poskupeo za najmanje 40 dolara. Sonos je najavio poskupljenja, a DJI i Microsoft su već u maju podigli cene pojedinih proizvoda.

Apple je prošle nedelje obećao dodatnih 100 milijardi dolara ulaganja u proizvodnju u SAD kako bi izbegao carine. Zatim su, navodno, AMD i NVIDIA pristali da plaćaju 15% profita SAD-u kako bi mogli da prodaju GPU-ove u Kini.

Izvor: Engadget