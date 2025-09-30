Tramp traži 10% udela u rudniku litijuma General Motorsa

Trampova administracija traži udeo u rudniku litijuma.

Trampova administracija traži značajan udeo u onome što obećava da će biti najveći rudnik litijuma na zapadnoj hemisferi.

U zamenu za ponovo pregovaranje o roku otplate kredita Ministarstva energetike od 2,26 milijardi dolara, Trampova administracija traži 10% kapitala u kompaniji Lithium Americas, u kojoj je General Motors glavni investitor.

Tramp podržava ovaj projekat ali želi i udeo. Jednostavno ne postoji besplatan novac posebno ne u Americi.

Ovaj potez je najnoviji u nizu pregovora kojima je američka vlada dobila udeo u kompanijama kao što je Intel.

Kompanija Lithium Americas razvija rudnik litijuma u Nevadi. U prvoj fazi bi proizvela dovoljno litijuma za proizvodnju čak 800.000 električnih vozila godišnje. Tramp je odobrio dozvolu za projekat pred kraj prvog mandata, a kredit je tada dalo Ministarstvo energetike pod Bajdenom.

General Motors je prošle godine kupio 30% udela u ovoj kompaniji za 625 miliona dolara, što je proizvođaču pravo da kupi celu prvu fazu proizvodnje i 20 godina druge faze. Ukupno to je dovoljno za 1,6 miliona elekrtičnih vozila za naredne dve decenije.

Trampova administracija traži sada od General Motorsa da garantuje te kupovine.

Izvor: techcrunch.com