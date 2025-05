Tramp uništava Apple?

Nakon što je Tramp najavio da će carine poreze na Apple proizvode koji se ne proizvode u Americi akcije Apple dobavljača drastično opadaju.

Akcije dobavljača kompanije Apple na kineskoj berzi pale su u ponedeljak odmah nakon što je Tramp zapretio porezima na uvoz iPhone.

Akcije kompaije Luxshare, koja sklapa iPhone uređaje i proizvodi AirPods, pale su za 2,2% dok su akcije kineskog proizvođača ekrana Lens Tech pale za 1,8% a proizvođač Goertek zadužen za AirPods pao je za 1,1%.

Iako se čini da je ovaj pad mali on samo ukazuje kako će se trend kretati. Brojne kompanije u Kini su već u velikoj opasnosti. Nakon što je Tramp najavio svoje poreze Apple se okrenuo ka Indiji. Jedna od ideja Apple kompanije da premesti svoju proizvodnju do 2026. godine iz Kine u Indiju. Brojne kompanije u Kini koje su usko specijalizovane za određene delove Apple uređaja su već značajno ugrožene. Ovi podaci nam samo pokazuju koliko je Apple proizvodnja složen sistem koji najmanje zavisi od same Apple kompanije.

Apple će jako teško početi da proizvodi iPhone uređaje u Americi. A i to se odnosi samo na uređaje koji se prodaju u Americi. Šta je sa ostatkom sveta? Međutim, ovakve promene sigurno će primorati kompanije u Kini da izađu sa svojim znanjem samostalno. Ovakve provokacije i promene sigurno će ojačati potrebu Kine da deluje samostalno. Čini se da je više nego spremna.

Izvor: tribune.com

Podelite s prijateljima

Tweet