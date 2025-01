Transformisanje zaštite podataka preduzeća: Rešavanje savremenih izazova rezervnih kopija

Kao dobavljač rešenja za upravljanje podacima, Synology je dosledno radio na zaštiti podataka klijenata rešenjima za pravljenje rezervnih kopija koja štite više od 25 miliona uređaja i naloga.

Rezervna kopija podataka bila je osnovna komponenta za upravljanje digitalnim informacijama. Tokom 25 godina iskustva u industriji svedoci smo evolucije izazova zaštite podataka za koju Synology kontinuirano prilagođava rešenja koja zadovoljavaju nove potrebe.

Ipak, primećen je trajni izazov na tržištu rezervnih kopija u potrošnji resursa. Zaštita podataka se često doživljava kao preventivni trošak, a ne kao proaktivna mera za unapređenje poslovanja. Ovakva percepcija otežava IT timovima da opravdaju budžetske zahteve menadžerskim timovima. Štaviše, s preduzećima koja upravljaju različitim radnim opterećenjima u lokalnim okruženjima, u oblaku, virtuelizovanim i kontejnerskim okruženjima, dok se suočavaju s vektorima napada koji se razvijaju, IT timovi takođe moraju da razmotre različite strategije zaštite, uključujući deduplikaciju, obezbeđivanje vidljivosti podataka, rezervne kopije van lokacije, nepromenljivost i podatke van mreže u organizacijama. Ovi zahtevi drastično povećavaju i troškove i složenost upravljanja, smanjujući IT resurse.

Ovo je inspirisalo kompaniju Synology da sledi ambiciozniju viziju: da objedini sve suštinske elemente za savremenu zaštitu podataka u besprekorni sistem izgrađen od temelja, umesto da se sklapa kroz integraciju. To kombinuje servere za rezervne kopije, softver i skladište sa osnovnim bezbednosnim karakteristikama, uključujući nepromenjivost, vazdušni razmak i verifikaciju rezervnih kopija, sve upareno s transparentnom i razumnom strukturom cena koja ga izdvaja od svih postojećih rešenja rezervnih kopija preduzeća.

Rezultat je ActiveProtect.

Rešavanje iluzije jednostavnosti

Kada prodavci raspravljaju o jednostavnosti, to se obično odnosi na mogućnost pravljenja rezervnih kopija iz više izvora jednim softverskim rešenjem ili na centralizovano upravljanje na više servera preko objedinjenog interfejsa. Međutim, ovo se odnosi samo na složenost upravljanja na površinskom nivou. Ceo proces IT nabavke za zaštitu podataka ostaje dugotrajan i složen – od početnog ispitivanja i poređenja cena do dokaza koncepta, nabavke i tekućeg održavanja usluga i ugovora.

Kroz obimno angažovanje klijenata identifikovano je da se organizacije često bore sa fundamentalnim izazovom: odvojeno nabavku hardvera i softvera kako bi spojili svoje sisteme za zaštitu podataka. Na primer, određivanje optimalne konfiguracije hardvera i podešavanja za izabrani softver za pravljenje rezervnih kopija zahteva značajno vreme za podešavanje pošto oni nisu unapred konfigurisani tokom dizajna proizvoda. Procena učinka dodaje još jedan sloj složenosti. Čak i kada dobavljači kao što je Veeam daju preporučene specifikacije, budžetska ograničenja često primoravaju organizacije da istraže alternativne konfiguracije. Ovo može dovesti do produženog vremena nabavke, jer svaka konfiguracija zahteva detaljno testiranje i validaciju kako bi se osiguralo da ispunjava zahteve.

Ovaj fragmentirani pristup nosi skrivene troškove kako u integraciji, tako i u tekućem održavanju, problemima koje ActiveProtect rešava svojim potpuno integrisanim rešenjem.

ActiveProtect objedinjeni portal za upravljanje nudi sveobuhvatnu vidljivost i kontrolu nad celokupnom infrastrukturom za pravljenje rezervnih kopija, od lokalnih do udaljenih lokacija i skladišta

u oblaku

ActiveProtect rešava ove probleme kroz integrisani pristup, kombinujući hardverski i softverski inženjering u jedno rešenje koje automatski primenjuje optimalna podešavanja nakon primene. Za razliku od „uradi sam“ rešenja koja zahtevaju odvojena bezbednosna ažuriranja i individualizovane procese evaluacije, ova podešavanja se često oslanjaju na računarske servere i skladišta trećih strana, kao što su oni iz Dell-a ili StoreOnce-a u slučaju Veeam-a. Ovo oslanjanje stvara značajnu slepu tačku, pošto primarni dobavljač rešenja možda nije u potpunosti svestan ranjivosti u sistemima trećih strana. Čak i naizgled manji nedostatak, kada je povezan s drugim, može postati kritičan bezbednosni rizik, čineći takve sisteme ne samo težim za otkrivanje ranjivosti već i znatno sporijim u reagovanju na potencijalne pretnje. Nasuprot tome, ActiveProtect pojednostavljuje održavanje tako što konsoliduje ažuriranja u celom sistemu.

Kada su potrebne zamene, ActiveProtect pojednostavljuje proces migracijom HDD-a, izbegavajući opsežnu rekonfiguraciju koju zahtevaju mnogi samostalni sistemi. Pored toga, za razliku od proizvođača softvera za pravljenje rezervnih kopija koji se oslanjaju na skupa spremišta nezavisnih proizvođača da bi omogućili napredne funkcije, ActiveProtect izvorno integriše ove mogućnosti. Sa ugrađenim funkcijama kao što su deduplikacija na strani izvora i nepromenljivo šifrovanje VORM tehnologije, postiže se optimalna alokacija skladišta, poboljšavaju performanse i značajno smanjuje opterećenje IT osoblja, eliminišući potrebu za spoljnim zavisnostima.

Redefinisanje jednostavnosti korišćenja

Dok je jednostavnost korišćenja univerzalno naglašena, Synology postavlja viši standard. Klijenti dosledno govore da je Synology interfejs zaista jednostavan za korišćenje i intuitivan, da zahteva minimalno upoznavanje ili obuku za efikasnu upotrebu. Ovo je ključno jer su skriveni troškovi obuke IT osoblja o složenim interfejsima, dobijanje sertifikata i upravljanje zadržavanjem osoblja značajni.

Tradicionalni pristup zahteva od IT profesionalaca da provedu nedelje ili mesece učeći nove sisteme, dobijaju i održavaju sertifikate, upravljaju složenim procedurama primene i upravljaju višestrukim interfejsima za upravljanje. Na primer, rešenja kao što je Veritas u velikoj meri zavise od stručnjaka za rezervne kopije koji moraju da ovladaju interfejsima komandne linije i operacijama zasnovanim na Javi, čineći procedure oporavka i testiranje usklađenosti gotovo nemogućim bez specijalizovane stručnosti, a ovo znanje se često gubi kada sertifikovano osoblje napusti organizaciju. Iako većina dobavljača nudi sveobuhvatne programe obuke, to često povećava privezanost dobavljača i ograničava fleksibilnost preduzeća.

ActiveProtect-ov objedinjeni portal za upravljanje nudi sveobuhvatnu vidljivost i kontrolu nad celokupnom infrastrukturom za pravljenje rezervnih kopija, od lokalnih do udaljenih lokacija i skladišta u oblaku, omogućavajući IT timovima da izvršavaju složene zadatke preko jednog, intuitivnog interfejsa.

Jedinstvena i transparentna struktura troškova

Trenutna struktura tržišta objašnjava zašto troškovi ostaju visoki. Sa složenim modelima licenciranja od dobavljača kao što su Veeam i Veritas, izračunavanje troškova postaje izazovno. Na primer, Veeam izračunava prema radnom opterećenju: VM se računa kao jedno radno opterećenje, računar se računa kao tri, nestrukturirani podaci o skladištu objekata, NAS-u i deljenju datoteka naplaćuju se u koracima od 500 GB, a Microsoft 365 se naplaćuje po korisniku. Ova složenost otežava procenu troškova, posebno pošto zaštita jednog VM-a ili SaaS naloga zahteva dodatne licence, potencijalno ostavljajući praznine u pokrivenosti rezervnih kopija ako se prekorače ograničenja licenciranja. Veritas, s druge strane, koristi veličinu izvornih podataka za licenciranje kapaciteta, što može da spreči pravljenje rezervnih kopija ako upotreba podataka neočekivano poraste, čineći planiranje budžeta još neizvesnijim. Ovi faktori zajedno povećavaju troškove, često čineći isplativa rešenja nedostupnim za preduzeća.

Kroz obimno angažovanje klijenata identifikovali smo da se organizacije često bore sa fundamentalnim izazovom: odvojeno nabavku hardvera i softvera kako bi spojili svoje sisteme za zaštitu podataka. Ovaj fragmentirani pristup nosi skrivene troškove kako u integraciji, tako i u tekućem održavanju

Za razliku od drugih dobavljača koji dodatno naplaćuju premijum funkcije, ActiveProtect omogućava organizacijama da prave rezervne kopije potpuno bez licence. Ovo uključuje osnovne funkcionalnosti, kao što su izvorna strana, unakrsna i globalna deduplikacija, nepromenljivost, vazdušni razmak i rezervne kopije. Centralizovano upravljanje za do tri rezervna servera takođe je obezbeđeno bez dodatnih troškova. Za primene koje upravljaju više od tri rezervna servera u klasteru, korisnici mogu da izaberu kupovinu CMS licence, koja se zasniva isključivo na broju servera u klasteru. Ova jasna i transparentna struktura cena omogućava organizacijama da efikasno skaliraju svoje strategije zaštite uz održavanje predvidljivih troškova.

Vizija kompanije Synology za modernu zaštitu podataka

Sa pretnjama ransomware-a, koji je na istorijskom vrhuncu, bezbednost podataka trebalo bi da bude osnovna mogućnost dostupna svim preduzećima. Vizija kompanije Synology je oduvek bila da inovira kroz integrisane mogućnosti razvoja hardvera i softvera, racionalizujući troškove kroz model jednog dobavljača kako bi se demokratizovalo IT upravljanje.

ActiveProtect pruža jedinstvene prednosti kroz unapred konfigurisanu integraciju hardvera i softvera i mogućnosti brzog postavljanja. Objedinjeni interfejs za upravljanje pojednostavljuje svakodnevne operacije, dok transparentni model licenciranja obezbeđuje predvidljive ukupne troškove vlasništva. Ovaj pristup omogućava automatizovanu konfiguraciju sa optimalnim podešavanjima koja se primenjuju tokom implementacije, objedinjeno upravljanje preko jednog interfejsa za sve operacije pravljenja rezervnih kopija i pojednostavljeno licenciranje zasnovano isključivo na broju servera rezervnih kopija kojima se upravlja.

www.synology.com

Autor: Jia-Iu, Liu, Executive Vice President of Application Group of Synology

