Treba li da kupite telefon sa silicijum-karbon baterijom? 

Trajanje baterije – nikada ga nemamo dovoljno.

Veći kapaciteti su sjajni, ali postoje li kompromisi kod ovih novih silicijum-karbon baterija?

Iako većina pametnih telefona iz poslednjih nekoliko godina bez problema traje ceo dan, a ponekad i dva, stariji korisnici još uvek nostalgično pamte vreme kada je jedno punjenje moglo da izdrži čitavu nedelju na običnom telefonu. Srećom, inženjeri baterija rade na tome, a mnogi od današnjih najboljih vodećih pametnih telefona sada dolaze sa novim silicijum-karbon baterijama. Zahvaljujući tome, nude još veće kapacitete baterije bez povećanja debljine ili veličine kućišta – što je veliki plus.

Na primer, OnePlus 13 ima 6.000 mAh silicijum-karbon bateriju, što je povećanje u odnosu na prošlogodišnju ćeliju od 5.400 mAh. Xiaomi 15 Ultra se takođe može pohvaliti ogromnim kapacitetom od 6.000 mAh u Kini, u poređenju sa prošlogodišnjih 5.400 mAh (za globalno tržište, povećano sa 5.000 mAh). Sličan rast kapaciteta primećen je i kod manjih modela. HONOR Magic 7 Pro, OPPO Find X8 i vivo X200 serija takođe su najnoviji vodeći modeli sa silicijumom u svojim baterijama. Tehnologija je već stigla. Nažalost, Apple, Google i Samsung još nisu usvojili silicijum-karbon baterije u svojim najnovijim modelima. Možda ćemo videti da ove marke uskoče u priču bliže 2026. godini. Ipak, da li treba odmah da kupite telefon sa Si/C baterijom ili je bolje ostati pri proverenim litijum-jonskim modelima?

Silicijum-karbon VS Li-ion baterije: Koja je razlika?

Današnje silicijum-karbon (Si/C) litijum-jonske baterije zapravo su evolucija tradicionalne Li-ion tehnologije, a ne potpuna inovacija. Ključna promena je u anodi – umesto čiste grafitne anode, koristi se grafit obogaćen silicijumom, koji može skladištiti mnogo više energije (teorijski do 10 puta više od običnog grafita: 372 mAh/g naspram ~4200 mAh/g za čisti silicijum). Međutim, čisti silicijum ima velike izazove. Najveći problem je ekstremno širenje, pri čemu struktura može da nabubri i do 300% kada se potpuno napuni. Ovo izaziva mehanički stres, smanjuje vek trajanja i može dovesti do oštećenja baterije. Takođe, silicijum agresivno reaguje sa elektrolitom, što može dovesti do gubitka litijuma i smanjenja kapaciteta tokom vremena. Da bi se ovo rešilo, koristi se silikonsko-karbonski (Si/C) kompozit umesto čistog silicijuma. Karbon daje strukturalnu podršku, smanjuje širenje i stabilizuje SEI sloj (Solid Electrolyte Interphase), ključan za trajnost baterije. Dok se grafitne anode šire za samo ~10%, dobro dizajnirana Si/C baterija može ograničiti bubrenje na 10-20%, u zavisnosti od sadržaja silicijuma. Cena ovoga je što Si/C anode ne postižu punih 10x kapaciteta kao čisti silicijum. Umesto toga, nude 10-20% veće energetske gustine u poređenju sa standardnim Li-ion baterijama. Viši sadržaj silicijuma povećava kapacitet, ali i otežava proizvodnju, pa su Si/C baterije tehnički izazov za industriju. Nema besplatnog ručka – Si/C baterije poboljšavaju performanse, ali uz određene kompromise.

Prednosti (i mane) silicijum-karbon baterija

Svako povećanje kapaciteta baterije je dobrodošlo, a Si/C baterije su idealne za korisnike koji traže telefone koji mogu da izdrže više od jednog dana intenzivne upotrebe. Zato ih i vidimo u vodećim modelima na tržištu. One su naročito korisne za tanje uređaje, poput sklopivih telefona i ultralakih modela. Na primer, vivo X Fold 3 Pro koristi Si/C tehnologiju da bi smestio 5.700 mAh u 5.2 mm tanko kućište. Nasuprot tome, Samsung Z Fold 6 je debljine 5.6 mm, ali koristi 4.400 mAh klasičnu bateriju. Međutim, ključno pitanje je: Koliko dugo će ove baterije trajati u poređenju sa klasičnim Li-ion modelima? S obzirom na izazove sa širenjem silicijuma, Si/C baterije možda neće trajati isto koliko i najizdržljivije grafitne Li-ion baterije. Ipak, uz niži sadržaj silicijuma, mogu se dobiti baterije veće gustine koje traju skoro jednako dugo kao standardne. To se trenutno i dešava – umesto drastičnog skoka u kapacitetu, dobijamo umereno, ali korisno povećanje koje balansira prednosti i mane silicijuma. Takođe, brendovi mogu konzervativnije podešavati temperaturu brzog punjenja da bi produžili vek trajanja Si/C baterija. Ipak, Si/C baterije su zapravo bolje za brzo punjenje, jer imaju veći kapacitet, bolju litijumsku difuziju i manji rizik od degradacije anode. Takođe, veći kapaciteti znače da je lakše držati bateriju na 80% punjenja bez bojazni da će se brzo isprazniti.

Da li treba da kupite telefon sa silicijum-karbon baterijom?

Si/C Li-ion baterije su odlična vest za najnovije telefone i verovatno će poboljšati baterije pametnih satova, tableta, laptopova i električnih vozila. Silicijum je već deo najinovativnijih uređaja danas, omogućavajući veće kapacitete ili tanje dizajne bez kompromisa u trajanju baterije.

Međutim, trenutno su dostupne samo kod kineskih brendova poput OnePlus-a, Xiaomija, OPPO-a i vivo-a. Apple, Google i Samsung još nisu prešli na ovu tehnologiju i verovatno će je usvojiti tek 2026. godine ili kasnije.

Ako planirate da zadržite telefon više od pet godina, možda je bolje pričekati i videti kako će se Si/C baterije pokazati na duže staze. Njihova zamena mogla bi biti skuplja, jer su komplikovanije za proizvodnju.

Takođe, ako imate ograničen budžet, ne morate nužno kupiti telefon samo zbog Si/C baterije. Pošto je proizvodnja skuplja, ova tehnologija se trenutno nalazi samo u premijum telefonima. Povećanje kapaciteta od 12% možda nije dovoljno da opravda trošak od nekoliko stotina dolara više.

Zaključak: Ako želite najveću moguću bateriju i ne brine vas dugoročna zamena, Si/C telefoni su odličan izbor. Ako planirate dugoročnu kupovinu, možda je bolje sačekati još malo.



Izvor: Androidauthority

Podelite s prijateljima

Tweet