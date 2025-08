Treća sezona serije The Last of Us stiže tek 2027. godine

Ako ste ispratili drugu sezonu HBO-ove serije The Last of Us, onda znate da će naredna sezona znatno više pažnje posvetiti liku Ebi, koju tumači Kaitlyn Dever. Ipak, čini se da ćemo na nastavak priče morati da čekamo duže nego što se očekivalo – sve do 2027. godine.

Nova sezona u ranoj fazi, bez učešća jednog od ključnih tvoraca

U razgovoru za Variety, direktor HBO-a Casey Bloys potvrdio je da je treća sezona definitivno planirana za 2027., iako nije precizirao tačan datum izlaska. Ako se epizode zaista pojave u prvoj polovini te godine, to bi se poklopilo sa dosadašnjim ritmom, otprilike dve godine između svake sezone.

Bloys je takođe otkrio da još uvek nije doneta konačna odluka da li će se drugi deo video igre adaptirati kroz jednu ili više dodatnih sezona, i da će o tome odlučivati showrunner Craig Mazin. Zanimljivo je da Neil Druckmann, kreativni direktor studija Naughty Dog i ko-kreator originalne igre, više neće učestvovati u produkciji serije, jer se povukao nakon druge sezone kako bi se posvetio razvoju novih igara.

Ipak, Bloys tvrdi da njegov odlazak neće uticati na kvalitet serije:

„Bilo je fantastično imati Neila uz nas. Mnogi ne shvataju da on ima posao sa punim radnim vremenom – kreira igre i vodi Naughty Dog, što je ogroman zadatak. Ipak, verujem da nam je ostavio odličan nacrt za dalji rad. A s Craigom na čelu, uopšte nisam zabrinut.“

Za one koji s nestrpljenjem iščekuju novu sezonu i žele da ponovo prožive priču, možda je pravo vreme da se vrate igranju. Naughty Dog je prošle nedelje objavio novu “Chronological Mode” opciju u remasterovanom izdanju The Last of Us Part II, koja uklanja nelinearne flashback sekvence i prati Elijinu i Ebijinu priču u Sijetlu hronološkim redosledom.

Dok čekamo treću sezonu, to bi mogla biti savršena prilika da dublje uronimo u svet koji je inspirisao ovu izuzetnu seriju.

Izvor: Engadget