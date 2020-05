Tri četvrtine zaposlenih bez smernica za rad od kuće

Prema najnovijem izveštaju kompanije Kaspersky, Kako je COVID-19 promenio način na koji ljudi rade, tri od četiri (73%) zaposlena koji rade od kuće još uvek nisu dobili nikakve specifične smernice za podizanje svesti o sajber bezbednosti niti bilo kakvu obuku namenjenu zaštiti od potencijalnih rizika.

Mada može biti teže kontrolisati bezbednost korporativnog informacionog sistema i podataka na daljinu, pretnje i dalje postoje. Na primer, jedan od četiri (27%) zaposlena navodi da je primio fišing i-mejlove vezane za COVID-19. Kako bi izbegli takve rizike, bitno je da organizacije edukuju zaposlene o sajber bezednosti.

Rad modifikovan, pretnje iste

Dok se zaposleni prilagođavaju velikoj promeni koja se odnosi na rad od kuće, važno je da preduzeća obezbede uslove u kojima oni mogu da rade na sličan način kao i ranije. Očuvanje bezbednosti postaje izazovan zadatak, s obzirom na to da je potrebno dosta resursa kako bi se osigurao bezbedan pristup servisima koji su potrebni zaposlenima za dobro obavljanje njihovog posla. Uspostavljanje efikasnih sajber-bezbednosnih mera je stoga ključno, jer rad od kuće takođe može sa sobom doneti nove rizike, kao što su povećan spam i fišing napadi, povezivanje sa kompromitovanim WiFi mrežama, ili korišćenje neautorizovanih programa od strane zaposlenih.

Poslodavci nedovoljno rade

Ipak, istraživanje u kome je učestvovalo 6.000 zaposlenih širom sveta pokazalo je da poslodavci ne objašnjavaju najbolje svojim zaposlenima kako da izbegnu to da postanu žrtva ovih rizika, Najmanje 73% ispitanika reklo je da im nije obezbeđena obuka za podizanje svesti o sajber bezbednosti kada su počeli da rade od kuće. Osim toga, više od četvrtine (27%) ispitanika već je primilo, na primer, fišing i-mejlove na temu COVID-19.

Slučajno preuzimanje malicioznog sadržaja sa takvog i-mejla može dovesti do inficiranja uređaja i kompromitovanja podataka preduzeća. Mnogi zaposleni takođe za posao sve više koriste onlajn servise koje njihova IT odeljenja nisu odobrila, što se drugačije zove prikriveni IT, to su često servisi za video konferencije (70%), dopisivanje (60%) ili servisi za skladištenje fajlova (53%).

Podelite s prijateljima

Tweet