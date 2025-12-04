Tri diskretna alata za prilagođavanje Windows-a koja možete da isprobate ovog vikenda

Ako želite da svoj Windows računar prilagodite svojim potrebama — bez da instalirate gomilu dodatnih programa ili skačete između podešavanja — postoji nekoliko korisnih aplikacija koje mogu doneti konkretna i korisna poboljšanja. Ali pre nego što se upustite u “tema-rješenja” i ekstenzije koje zahtevaju više vremena – početak sa ovim alatima može biti pravi izbor.

Od praktičnih dodataka do unapređenih funkcija

1. Microsoft PowerToys

Prvi alat koji će mnogi preporučiti je kolekcija unapređenja korisničkog iskustva — beležeći kao “mali, ali značajni” trikovi koji menjaju način na koji interagujete sa sistemom. PowerToys omogućava brzo pretraživanje fajlova kroz “Run” kombinaciju, bolju kontrolu nad monitorima, grupisanje prozora i još mnogo toga. Za korisnike koji žele da rade efikasnije – to je pravi početak.

2. ClearMgr ili slični „čišćeći“ dodaci

Drugi korak za prilagođavanje je alat koji pomaže da mali detalji budu uredniji. Na primer, alat koji briše nepotrebne unose u kontekst-meniju, uklanja stare opcije koje više ne koristite ili omogućava da filtrirate koje aplikacije se pojave na listi „Open With“. Radi se o prilagođavanju koje ne menja radikalan izgled sistema, ali doprinosi osećaju „čistije“ interakcije.

3. Prilagođene tastature ili gesto-nadogradnje

Treći aspekt prilagođavanja odnosi se na kontrolu. Ako koristite više ekrana, često pokrećete iste aplikacije ili želite da promenite kombinacije sa tastature — alat koji omogućava da definišete sopstvene prečice, ponovo mapirate tastere ili pokrenete makroe može doneti kvalitetan skok u načinu za koji koristite računar. Umesto da tražite složen softver — ovaj pristup je direktan i efikasan.

Za korisnike koji žele “ujući” efekat – ali bez totalne transformacije izgleda sistema – ova tri alata donose dobitak bez višesatnih promena. Time ne menjate samo estetiku, već i način na koji radite. A kada prilagodite sistem tako da vas manje ometa, računaru možete ponovo da pristupate ne kao alatu koji radi za vas, već kao segmentu koji radi s vama.

Izvor: HowToGeek