Tri igre Call of Duty u Xbox Cloud Gaming 25. oktobra 

Microsoft donosi Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duti: Modern Warfare III i Call of Duty: Warzone na Xbox Cloud Gaming kasnije ovog meseca. To znači da će Call of Duty: Black Ops 6 moći da se igra na Xbox Cloud Gaming-u pri lansiranju 25. oktobra, a podrška za oblake za Warzone i Modern Warfare III takođe će biti omogućena istog dana.

Ovo je prvi put da je Call of Duty igra dostupna pri lansiranju na Xbox Cloud Gaming, nakon što je Microsoft prošle godine kupio Activision Blizzard. „Ovo je prvi put za Call of Duty franšizu i pobeda za zajednicu“, kaže Ashley McKissick, korporativni potpredsednik za iskustva igara i platforme u Xbox-u.

Trebaće vam pretplata na Xbox Game Pass Ultimate da biste pristupili tri igre Call of Duty na Xbox Cloud Gaming-u i sve će biti dostupne za igranje na konzolama, računarima, mobilnim uređajima, Amazon Fire TV uređajima, Meta Quest slušalicama i neke Samsung televizore.

Lansiranje Call of Duty -a u Xbox Cloud Gaming će stići neposredno ispred Microsoftovih planova da vam omogući da strimujete sopstvene igre sa Xbox Cloud Gaming sledećeg meseca. Prošle nedelje sam otkrio da se Microsoft sprema da testira mogućnost strimovanja igara koje posedujete, a koje nisu deo postojeće Xbox Game Pass biblioteke u novembru.

Test će prvo početi sa Xbox Insiders-om i ograničenim izborom dodatnih igara, pre nego što se proširi na više Xbox korisnika i više igara. Tokom proteklih nekoliko godina, Microsoft je radio na pripremi svojih Xbox Cloud Gaming servera da na kraju podrže striming hiljada igara.

Microsoft takođe omogućava kupovinu Xbox igara u svojoj Xbox mobilnoj aplikaciji za Android u SAD 1. novembra. Microsoft je to mogao da uradi zahvaljujući presudi suda od prošle nedelje koja primorava Google da prestane da zahteva Google Play naplatu za aplikacije u Play prodavnici 1. novembra. Na kraju ćete moći da kupite Xbox igru preko Android aplikacije i odmah je strimujete na svoj uređaj.

Izvor: TheVerge

