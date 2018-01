Tri kriptovalute koje su izbegle pad

Iako je vrednost većine kriptovaluta u protekla dva dana u osetnom opadanju, tri digitalne valute su zabeležile rast.

Tether je jedna od valuta koja je najviše kritikovana na tržištu. Vezana je za dolar, a njeni tokeni su podržani i imovinom koju istoimena kompanija drži na rezervnom računu. Trgovanjem od 1,03 dolara, ova digitalna valuta izbegla je pad, i došla je do skoro 2 odsto. Međutim, treba napomenuti da kada je valuta potpuno u senci američkog dolara, znači da je centralizovana. S druge strane, bilo je i izveštaja da je ukradeno 31 milion dolara u tether-u.

Siacoin je kriptovaluta koja je porasla 12 odsto na 0,046048 dolara. Siacoin je zamišljen kao platforma za skladištenje podataka u cloud-u, slična nečemu kao što je Google Drive. Jedino što je ovde to skladište decentralizovano. I naravno, poznati su kreatori i vlasnici kriptovalute: IT kompanija Nebulous Inc. Dakle, valuta je centralizovana i hijerarhijska, što se ne dopada onima koji kopaju bitcoin upravo iz sličnih razloga.

SmartCash je bila alternativa projekta zcoin i jedina je digitalna valuta na ovoj listi bez centralizovanog statusa. Juče je porasla gotovo 30 procenata, ali je uskoro ograničena na 12 odsto.

