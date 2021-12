Tri načina na koje je Motorola unapredila telefone u 2021. godini

Pametni telefoni danas poseduju izuzetno moćne specifikacije koje se bez problema mogu takmičiti sa onim što nude personalni kompjuteri. I to je jedna od sfera u kojima su telefoni najviše napredovali poslednjih godina, ali ne i jedina.

Za veliki broj korisnika, specifikacije jesu bitna, ali ne i najbitnija stvar. Kako bi maksimalno iskoristili svu snagu koja im je dostupna, potrebne su im i napredne funkcije koje mogućnosti telefona podižu na potpuno nov nivo.

Kompanija Motorola je prepoznala potrebe svojih korisnika u 2021. godini i ponudila im tri veoma bitna servisa sa kojima dolaze njeni telefoni. Ovi servisi podižu mogućnosti telefona na viši nivo, ali i pružaju maksimalnu zaštitu, kako bi svi podaci na njemu bili bezbedni.

Motorola Ready for

Ready For platforma ne zahteva dodatne softverske apdejte ili podešavanja, već je spremna unutar Experience Hub-a. Korišćenje platforme takođe ne zahteva ni nikakve posebne kablove. Jednostavno povežite vaš Motorola smartfon edge ili G serije (Motorola G100) sa monitorom ili TV displejom preko USB-C to USB-C kabla ili USB-C to HDMI kabla. Ready For platforma može biti unapređena i korišćenjem Bluetooth dodatne opreme kao što su miš, tastatura ili gejming kontroler za još bolju i precizniju kontrolu.

Prebacivanjem sadržaja na veći ekran i maksimalno korišćenje hardvera i softvera na Motorola telefonu, korisnici će biti spremni za sve, bilo da je u pitanju posao ili zabava.

Budite spremni za bolji multitasking, uzbudljivu zabavu na velikom TV ili PC ekranu i mnoge druge stvari koje su van domašaja drugim uređajima.

Motorola Thinkshiled for mobile

Bezbednost je uvek bila glavni prioritet kompanije Motorola, a kako mobilne pretnje nastavljaju da evoluiraju, ključnu stvar u razvoju boljih sigurnosnih rešenja za poslovne korisnike predstavljaju upravo povratne informacije koje od njih Motorola dobija i koje su zaslužne za razvoj ThinkShield for mobile platforme.

Ova platforma korisnicima pruža četiri sloja bezbednosti za maksimalnu zaštitu svih podataka koji se nalaze u telefonu.

ThinkShield for mobile donosi softversku i hardversku zaštitu kako bi telefon bio maksimalno zaštićen od svih pretnji koje uključuju malware, phishing i sve druge opasnosti koje vrebaju korisnike smartfona.

Pružajući jednu od najčistijih verzija Androida ograničavanjem broja unapred instaliranih aplikacija i kompleksnih UI slojeva, Motorola znatno smanjuje broj bezbednosnih ranjivosti na svojim uređajima.

Probaj Motorolu

Kupovina telefona je za mnoge ritual koji za cilj ima odabir najboljeg telefona koji će im ispuniti sve potrebe.

Baš zbog toga, kompanija Motorola maksimalno je fokusirana na potrebe korisnika i kvalitet svojih uređaja u svim cenovnim kategorijama, a to je i javno pokazala posebnim servisom pod nazivom „Probaj Motorolu“.

Svi Motorola telefoni kupljeni u Srbiji mogu biti vraćeni u roku od 30 dana od dana kupovine ukoliko niste zadovoljni svojim izborom, a više o ovoj jedinstvenoj mogućnosti možete da saznate na ovoj stranici!

Podelite s prijateljima

Tweet