Tri nova Snapdragon čipa obećavaju više snage za jeftinije uređaje

Uz određene izuzetke, pametni telefoni srednjeg opsega ne drže korak sa uređajima premijum sektora – i dalje možete očekivati „samo“ jednu zadnju kameru i 1080p snimanje videa. Qualcomm će uskoro to popraviti. Dodaje tri nova čipseta u svoju liniju, Snapdragon 632, 439 i 429, koji obećavaju da će dve kamere (plus nekoliko drugih karakteristika) postati uobičajene.

Da je octa-core 632 predvodnik nije iznenađujuće, a može podržati dve zadnje kamere od 13MP. Do 40% je brži u sirovoj računskoj snazi nego Snapdragon 626, a to znači dovoljno snage za 4K video snimanje i rezoluciju „FHD +“. Njegov mobilni modem može takođe da ima i LTE Advanced. Grafika Adreno 506 je brža za samo 10%, ali to je i dalje čip koji može da izdrži bar neke moderne 3D igrice bez seckanja. S obzirom na to da je ovo Qualcomm, AI igra veliku ulogu uz podršku za zadatke koje rešava neuronska mreža poput otključavanja telefona licem i detekcija objekata.

Octa-core Snapdragon 439 i quad-core 429, u međuvremenu, više su fokusirani na poboljšanje osnovnog kvaliteta za uređaje nižeg cenovnog ranga. Oni rade sa podrškom za dve kamere od 8MP i neće podržavati 4K, ali bi trebalo da ostvare do 25% više performansi CPU-a u odnosu na prethodnike (430 i 425) pored funkcija vezanih za AI. Najveći udarac za novčanik dolazi sa 429 – dok je Adreno 505 grafika u 439 dostojna 20% brža, Adreno 504 unutar 429 je neverovatnih 50% brža. Nijedna se ne može smatrati idealnom za gejmere (429 može da podrži samo „HD +“), a moraćete da radite sa redovnim LTE podacima, ali bi trebalo da održavaju ukupne performanse vašeg telefona u razumnoj brzini.

Qualcomm očekuje da će se prvi telefoni koji koriste ove čipove pojaviti negde u drugoj polovini godine. Čipovi mogu omogućiti postojanje dve kamere kod svih, ali ne i kod pametnih telefona najnižeg cenovnog ranga. Ovo je lepa vest za svakoga ko želi kvalitetne slike, ali mu ne treba brzina performansi i egzotična tehnologija ekrana flagship telefona.

